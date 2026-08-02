香港小姐2026｜2號大熱李澤欣Scarlett背起底 碩士畢業口才臨場反應優秀
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《2026香港小姐競選》12強各有不同背景，2號李澤欣（Scarlett Li）以「ESG顧問與舞蹈夢」成為其中一位值得留意的候選人。現年24歲的她，身高163厘米，學歷為碩士畢業，表格所列職業是ESG報告顧問。比起單純以外形認識佳麗，她的學習、工作、興趣和參選目標，更能呈現其個人方向。
香港小姐2026｜2號李澤欣Scarlett 背景起底
李澤欣英文名為Scarlett Li，年齡24歲，身高163厘米、體重47.1公斤，公開身段資料為32, 24.5, 35。她以碩士畢業學歷參選，職業資料列作ESG報告顧問
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李澤欣學歷及職業背景
在今屆12強之中，候選人的專業背景相當多元。李澤欣的學歷為碩士畢業，現階段公開職業是ESG報告顧問。
李澤欣Instagram及公開形象
李澤欣的公開Instagram帳戶為scarlett11.15。
李澤欣興趣才藝：跳舞 (Jazz Funk)
李澤欣列出的興趣及才藝包括跳舞 (Jazz Funk)。港姐競選除了考驗儀態，也重視口才、臨場反應、自我表達和舞台適應力。
公開訪問與參選成長
TVB新聞在泳裝面試報道中提到，李澤欣表示參選港姐是自小的夢想，並希望帶着自信與勇氣踏上舞台。她其後亦在訪問中分享，經過特訓後逐漸適應鏡頭。
李澤欣參選志向
成為一位有感染力的演員。
這段志向讓觀眾看到李澤欣希望透過港姐舞台傳達的價值。
總結：從多方面認識李澤欣
綜合官方候選人資料與公開訪問，李澤欣的辨識點在於ESG顧問與舞蹈夢。她具備跳舞 (Jazz Funk)等興趣或才藝，並以「成為一位有感染力的演員。」作為個人方向。隨着《2026香港小姐競選》進程推進，觀眾可以繼續留意她在口才、才藝、團隊合作及舞台表現上的成長，而非只以單一外在標籤作判斷。
圖片來源：IG@scarlettli_official資料或影片來源：原文刊於新假期