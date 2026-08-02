香港小姐2026｜2號大熱李澤欣Scarlett背起底 碩士畢業口才臨場反應優秀

《2026香港小姐競選》12強各有不同背景，2號李澤欣（Scarlett Li）以「ESG顧問與舞蹈夢」成為其中一位值得留意的候選人。現年24歲的她，身高163厘米，學歷為碩士畢業，表格所列職業是ESG報告顧問。比起單純以外形認識佳麗，她的學習、工作、興趣和參選目標，更能呈現其個人方向。