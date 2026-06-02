香港小姐2026｜25歲童星林穎彤起底 曾拍《衝上雲霄》 選過亞姐選美經驗豐富
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2026年《香港小姐競選》今日進行首輪面試，一位25歲鋼琴老師林穎彤（Winnie）現身將軍澳電視城，她不僅擁有港大碩士學歷，更自揭曾經是TVB童星，參演過兩部經典劇集，童星出身再戰選美的背景即時引起關注。
林穎彤現身港姐首輪面試自揭童星往事
林穎彤今日以鋼琴老師身份參與2026年《香港小姐競選》首輪面試，接受訪問時大方透露自己曾經擔任童星，參與過《缺宅男女》及《衝上雲霄》等經典劇集拍攝。現年25歲的她擁有香港大學應用語言系碩士學位，擅長跳芭蕾舞，同時十分喜愛小動物，文武雙全的形象令人印象深刻。
曾參選亞洲小姐香港賽區累積選美經驗
值得留意的是，林穎彤並非選美新手，她曾參加《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》，今次再度挑戰港姐舞台，可見她對選美事業有著相當的執著與熱誠。從童星到亞姐再到港姐，林穎彤的經歷橫跨幕前演出與選美比賽，這份豐富的舞台經驗或許會成為她在競選中的一大優勢。
童星出身港大碩士畢業多重身份引人注目
林穎彤的履歷可謂相當亮眼，年幼時已踏足電視圈參與劇集拍攝，其後專注學業並成功考入香港大學修讀應用語言系碩士課程，畢業後成為鋼琴老師。除了學術與音樂方面的成就，她亦熱愛運動，擅長芭蕾舞，加上對小動物的喜愛，展現出多才多藝的一面，從童星蛻變為才貌兼備的港姐候選人。
網民熱議童星回歸選美圈期待後續表現
林穎彤的參選消息曝光後，隨即引起網民熱烈討論。有網民留言表示「細個睇過佢演嘢，估唔到而家選港姐」、「港大碩士又識彈琴跳舞，質素幾高」，亦有人指「選完亞姐再選港姐，睇得出佢好有決心」、「童星出身應該唔怯鏡頭，期待佢之後表現」，普遍對這位前童星的選美之路抱持正面態度。
資料或影片來源：原文刊於新假期