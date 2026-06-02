香港小姐2026｜25歲童星林穎彤起底 曾拍《衝上雲霄》 選過亞姐選美經驗豐富

2026年《香港小姐競選》今日進行首輪面試，一位25歲鋼琴老師林穎彤（Winnie）現身將軍澳電視城，她不僅擁有港大碩士學歷，更自揭曾經是TVB童星，參演過兩部經典劇集，童星出身再戰選美的背景即時引起關注。