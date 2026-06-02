香港小姐2026｜27歲楊芷程起底 被指似黃心穎+蔡一智混合體 曾參加《全民造星4》
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《香港小姐競選2026》今日在將軍澳電視城舉行首輪面試，近百名佳麗自備三點式泳衣及高跟鞋接受評判考核，當中一位曾參加《全民造星4》的27歲參賽者楊芷程（Sarah）成為焦點，皆因她的外貌特徵引發網民熱烈討論。
楊芷程自備泳衣高跟鞋現身面試笑容滿面
今日早上9時15分起，成功進入港姐面試的佳麗陸續抵達將軍澳電視城，她們按大會要求自備三點式泳衣和高跟鞋，先經過現場傳媒鏡頭的「洗禮」，再被安排輪流見評判。現場所見，楊芷程（Sarah）笑容滿面、態度有禮，以自信姿態迎接鏡頭，她表示今次參選是想「趕尾班車挑戰自己」，展現出與選秀時期截然不同的成熟氣質。
楊芷程回應外貌爭議坦言享受Cosplay世界
現年27歲的楊芷程目前經營寵物用品網店，她坦言自己最大興趣是玩Cosplay，過往曾以不同造型示人。對於網上一直流傳她的外貌被形容為「黃心穎加蔡一智混合體」，她並未迴避話題，反而以輕鬆態度面對。她透露父母一直非常支持她追夢，今次參選港姐亦得到家人鼓勵，希望能在舞台上展現不一樣的自己。
《全民造星4》出身轉戰港姐舞台再挑戰演藝圈
楊芷程於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星4》，當時她的身份是主題公園演員，憑藉獨特外貌和Cosplay愛好而備受關注。離開選秀舞台後，她轉型經營寵物用品網店數年，如今27歲的她決定重返娛樂圈，選擇以港姐競選作為新起點，從選秀節目跨界到選美舞台，路線可謂相當破格。
網民熱議楊芷程外貌特徵掀起兩極評價
楊芷程現身港姐面試的消息傳出後，隨即在網上引發討論。有網民留言表示「佢笑起上嚟真係幾甜」、「有勇氣參加已經好叻」，亦有人再度提起她與黃心穎及蔡一智的外貌相似度，「真係愈睇愈似」、「混合體呢個形容好準確」等留言湧現。部分網民則關注她從《全民造星4》轉戰港姐的決定，認為「選秀同選美完全唔同路線，睇佢點發揮」。
資料或影片來源：原文刊於新假期