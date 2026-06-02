香港小姐2026｜27歲楊芷程起底 被指似黃心穎+蔡一智混合體 曾參加《全民造星4》

《香港小姐競選2026》今日在將軍澳電視城舉行首輪面試，近百名佳麗自備三點式泳衣及高跟鞋接受評判考核，當中一位曾參加《全民造星4》的27歲參賽者楊芷程（Sarah）成為焦點，皆因她的外貌特徵引發網民熱烈討論。