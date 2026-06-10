港姐2026｜第二輪面試佳麗奇裝上陣 「翻版古佩玲」大跌Watt慘變「番茄」
佳麗奇異造型搶鏡再升級
今日下午進行的第二輪面試，多位參選佳麗在大會指定時間前已提前抵達電視城，各人拖住行李箱整裝待發，準備以最佳狀態面見高層。據了解，率先到場的6位佳麗均為海外佳麗，顯然對今次競選勢在必得。上星期（6月2日）第一輪面試共有84位參選佳麗首度亮相，質素參差、風格各異，當中不乏令人眼前一亮的面孔，亦有造型惹來爭議的參加者。
25歲金融界溫思婷被封翻版古佩玲慘變「番茄」
在眾多參選佳麗中，25歲從事金融業的溫思婷同樣備受關注。她在首輪面試已被網民封為「翻版古佩玲」，外貌神似這位前港姐而引起討論。不過溫思婷的造型似乎未獲一致好評，有指她在面試過程中被形容為「番茄」，疑似與其當日的紅色系穿搭有關。溫思婷本身從事金融業，屬於高學歷專業女性參選的代表，究竟她能否憑實力走到最後仍是未知之數。
18歲英國留學生Silvia成話題人物
今屆參選佳麗背景多元，其中年僅18歲的Silvia尤其受到關注。她在香港出生，目前於英國就讀大學，是今屆年紀最細的參加者之一。上星期首輪面試時，Silvia以綠色裙造型現身，即時引起傳媒及網民熱烈討論。經過各大傳媒一星期的背景調查後，不少佳麗的學歷、職業及家庭背景陸續曝光，令外界對第二輪面試的入圍名單更加期待。
盧蔚晴黑色透視喱士裝搶盡風頭
在眾多提早到場的佳麗當中，名叫盧蔚晴的參選者最為搶鏡。她身穿黑色喱士透視上衣配低腰牛仔褲，透出bra top與內褲邊的大膽造型，成功在一眾佳麗中突圍而出。回顧上星期第一輪面試，18歲參加者Silvia以一襲綠色裙亮相被形容為「震驚」級別，另有佳麗穿著藍色長裙被指「好似包住毛巾」，更被網民發現連副乳都露了出來，可見今屆佳麗在造型上各出奇招。
網民熱議佳麗造型大膽程度逐年升級
今屆港姐面試造型再度成為網民茶餘飯後的話題，有網民留言「一個比一個敢著，今年真係癲咗」、「透視裝都著得出嚟見高層，膽量滿分」，亦有人表示「其實著得大膽唔代表會入圍，始終要睇成個人嘅氣質」。另有網民對18歲Silvia的綠色裙念念不忘，笑言「嗰條裙我到而家都未消化到」，整體討論氣氛熱烈，反映觀眾對今屆港姐競選的關注度持續高企。