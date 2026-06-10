港姐2026｜第二輪面試佳麗奇裝上陣 「翻版古佩玲」大跌Watt慘變「番茄」

《2026香港小姐競選》第二輪面試今日於無綫電視城展開，一眾參選佳麗再度現身準備面見高層，而經過上星期第一輪面試引發的造型熱議後，今輪佳麗的穿搭更加大膽出位，其中一位佳麗的透視裝扮成功搶佔所有鏡頭焦點。