港姐2026｜47位佳麗現身見傳媒 紋身佳麗成功搶Fo 網民爭論是否扣分

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2026年《香港小姐競選》今日於將軍澳電視廣播城進行第二輪面試，經首輪篩選後共47位佳麗入圍，當中包括7位海外佳麗。不過比起佳麗們精心打扮，現場最搶眼竟然是一位參選者背部大面積紋身，以及另一位佳麗疑似走光意外。

47位佳麗現身電視城面試場面墟冚

今日下午47位入圍佳麗齊齊現身會見傳媒，年齡由18歲至27歲不等，背景各異，有來自悉尼讀法律系的20歲大學生盧蔚睛，亦有26歲來自越南的會計經理鄭文雅，更有一對親姊妹盧蔚琳及盧蔚睛同場競逐。佳麗們職業涵蓋註冊社工、音樂老師、IT從業員、博士生及高級訂製服辦公室助理等，最年輕的苗琪嘉及李欣穎年僅18歲，其中李欣穎更透露是媽咪叫她來參選。

王韻婷背部紋身成全場焦點引發熱議

在眾多佳麗之中，王韻婷因背部紋身而成為傳媒追訪焦點。面對記者追問紋身內容，王韻婷僅簡單回應：「係好好嘅紋身。」未有進一步解釋紋身圖案含義。另一位25歲佳麗莫嘉盈則因衣著問題疑似走光，她事後坦言：「件衫唔啱身，件衫有少少問題。」語氣輕鬆未見尷尬，似乎對小插曲處之泰然。

海外佳麗回流參選背景多元化

今屆港姐參選者來自世界各地，7位海外佳麗分別從英國、加拿大、澳洲等地回港參選。來自溫哥華的盧蔚琳與在悉尼讀書的妹妹盧蔚睛姊妹檔同場競逐，成為今屆一大話題。18歲的苗琪嘉則從英國專程回港，而來自深圳的23歲學生陳景目前在香港讀書。此外亦有住公屋的陳梓穎參選，反映今屆佳麗背景涵蓋不同階層。

網民熱議佳麗質素紋身話題持續發酵

消息曝光後隨即引起網民熱烈討論，有網民留言「選港姐有紋身都得？」、「好大膽」，亦有人認為「紋身係個人選擇，唔影響參選資格」。對於莫嘉盈的走光事件，有網民表示「著衫都唔著好就出嚟見記者」，但亦有人力撐「可能臨時出狀況，唔好太苛刻」。至於整體佳麗質素，網民意見兩極，有人讚今屆水準不俗，亦有人感嘆「一年不如一年」。

香港小姐2026 港姐面試 王韻婷（圖片來源：TVB）
王韻婷（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 王韻婷（圖片來源：TVB）
王韻婷（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 盧蔚琳（圖片來源：TVB）
盧蔚琳（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 莫嘉盈（圖片來源：TVB）
莫嘉盈（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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