港姐2026｜47位佳麗現身見傳媒 紋身佳麗成功搶Fo 網民爭論是否扣分
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2026年《香港小姐競選》今日於將軍澳電視廣播城進行第二輪面試，經首輪篩選後共47位佳麗入圍，當中包括7位海外佳麗。不過比起佳麗們精心打扮，現場最搶眼竟然是一位參選者背部大面積紋身，以及另一位佳麗疑似走光意外。
47位佳麗現身電視城面試場面墟冚
今日下午47位入圍佳麗齊齊現身會見傳媒，年齡由18歲至27歲不等，背景各異，有來自悉尼讀法律系的20歲大學生盧蔚睛，亦有26歲來自越南的會計經理鄭文雅，更有一對親姊妹盧蔚琳及盧蔚睛同場競逐。佳麗們職業涵蓋註冊社工、音樂老師、IT從業員、博士生及高級訂製服辦公室助理等，最年輕的苗琪嘉及李欣穎年僅18歲，其中李欣穎更透露是媽咪叫她來參選。
王韻婷背部紋身成全場焦點引發熱議
在眾多佳麗之中，王韻婷因背部紋身而成為傳媒追訪焦點。面對記者追問紋身內容，王韻婷僅簡單回應：「係好好嘅紋身。」未有進一步解釋紋身圖案含義。另一位25歲佳麗莫嘉盈則因衣著問題疑似走光，她事後坦言：「件衫唔啱身，件衫有少少問題。」語氣輕鬆未見尷尬，似乎對小插曲處之泰然。
海外佳麗回流參選背景多元化
今屆港姐參選者來自世界各地，7位海外佳麗分別從英國、加拿大、澳洲等地回港參選。來自溫哥華的盧蔚琳與在悉尼讀書的妹妹盧蔚睛姊妹檔同場競逐，成為今屆一大話題。18歲的苗琪嘉則從英國專程回港，而來自深圳的23歲學生陳景目前在香港讀書。此外亦有住公屋的陳梓穎參選，反映今屆佳麗背景涵蓋不同階層。
網民熱議佳麗質素紋身話題持續發酵
消息曝光後隨即引起網民熱烈討論，有網民留言「選港姐有紋身都得？」、「好大膽」，亦有人認為「紋身係個人選擇，唔影響參選資格」。對於莫嘉盈的走光事件，有網民表示「著衫都唔著好就出嚟見記者」，但亦有人力撐「可能臨時出狀況，唔好太苛刻」。至於整體佳麗質素，網民意見兩極，有人讚今屆水準不俗，亦有人感嘆「一年不如一年」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期