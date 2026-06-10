港姐2026｜47位佳麗現身見傳媒 紋身佳麗成功搶Fo 網民爭論是否扣分

2026年《香港小姐競選》今日於將軍澳電視廣播城進行第二輪面試，經首輪篩選後共47位佳麗入圍，當中包括7位海外佳麗。不過比起佳麗們精心打扮，現場最搶眼竟然是一位參選者背部大面積紋身，以及另一位佳麗疑似走光意外。