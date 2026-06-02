香港小姐2026｜24歲大熱佳麗Scarlet撞樣張寶兒 自爆對娛樂圈有興趣 真實身份曝光
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《2026香港小姐競選》今日進行首輪面試，面試佳麗陸續抵達將軍澳電視城。其中一位24歲佳麗Scarlet因五官極為立體，被網民指撞樣三位女神級人物，令她未正式入圍已成為焦點話題。
24歲Scarlet任職可持續報告顧問自爆對娛樂圈有興趣
今早面試佳麗魚貫進入電視城，當中24歲的Scarlet格外引人注目。Scarlet報稱現職可持續報告顧問，面試期間表示自己對娛樂圈有濃厚興趣，希望藉今次港姐競選踏入演藝行業。翻查其社交平台，發現Scarlet熱愛旅遊，經常上載世界各地的旅遊照片，生活多姿多彩，而且她過往亦曾參與廣告拍攝，並非素人出身。
Scarlet被指撞樣李嘉欣李瑞及張寶兒三位女神
最令網民熱議的是Scarlet的外貌，不少人指她五官輪廓深邃立體，與「大美人」李嘉欣有幾分相似，同時亦有人認為她神似韓團IVE成員李瑞，甚至有網民覺得她某些角度酷似袁偉豪老婆2016年港姐友誼小姐張寶兒。一人同時撞樣三位不同年代的女神級人物，令Scarlet瞬間成為今屆港姐面試的話題人物。
港姐近年成為素人入行跳板吸引各行各業專業女性
近年港姐競選已不再局限於傳統美女選拔，反而成為不少專業女性進入娛樂圈的途徑。像Scarlet這類擁有專業背景、同時具備廣告拍攝經驗的參選者愈來愈多，反映港姐競選的參加者質素正在轉型，從單純比拼外貌逐漸演變為綜合實力的較量。
網民熱議Scarlet外貌紛紛留言表示期待
消息曝光後，網民紛紛留言討論。有人表示「佢真係好似李嘉欣同李瑞嘅混合體」、「終於有個靚女參選港姐」，亦有網民認為「撞樣張寶兒多啲，尤其係笑起嚟嗰陣」、「有廣告經驗應該唔怯鏡頭」。不過亦有人持觀望態度，指「面試同決賽係兩回事，睇下佢入唔入到圍先」。
資料或影片來源：原文刊於新假期