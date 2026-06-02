香港小姐2026首輪面試直擊 美女如雲養眼度爆燈 焦點佳麗逐個睇

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《香港小姐競選2026》今日正式展開首輪面試，一眾佳麗清晨已抵達將軍澳電視城接受評判考核。現場所見，部份參選者廣東話並不流利，甚至全程以普通話應對傳媒，而她們的外貌條件與準備程度亦成為網民即時熱議焦點。

佳麗朝早九點抵達電視城需自備三點式泳衣

今日早上9時15分起，成功獲得面試資格的佳麗陸續到達TVB將軍澳電視城。現場可見不少佳麗乘坐私家車到場，大部份人選擇以連身裙亮相，打扮得體。根據大會要求，所有參選者必須自備三點式泳衣及高踭鞋，先經過現場傳媒拍攝環節，隨後再被安排輪流進入面試室接受評判逐一審視。

部份佳麗廣東話不流利甚至全程講普通話

值得留意的是，今屆面試佳麗當中有部份人操不太流利的廣東話，發音帶有明顯口音，更有佳麗全程以普通話與傳媒溝通。這個現象引起在場記者關注，畢竟香港小姐作為本地選美代表，語言能力一直被視為基本門檻之一。近年港姐競選吸引越來越多非本地成長的參選者，令比賽的面貌與過往截然不同。

港姐選美近年吸引不同背景參選者報名

回顧近年港姐競選，參選者背景越趨多元化，除了土生土長的香港女生外，亦有不少在海外成長或內地出身的佳麗參與角逐。自2019年起，大會逐步放寬參選資格，令更多持有香港身份證的女性有機會踏上選美舞台。過往亦曾有佳麗因語言問題而在面試階段被淘汰，今屆情況是否相同仍有待觀察。

網民熱議今屆港姐質素有人期待有人擔憂

面試消息曝光後，網民隨即在社交平台展開討論。有網民直言「廣東話都講唔好點做香港小姐」、「係咪應該要有基本語言要求先」，亦有人持開放態度表示「靚就得啦，識唔識講嘢唔重要」、「而家香港本身就好多元化，唔使咁執著」。另有網民關注佳麗外貌條件，留言稱「今年有冇養眼組」、「希望唔好再出現素質參差嘅情況」，反映觀眾對港姐水準仍然抱有期望。

香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 港姐面試 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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