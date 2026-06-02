香港小姐2026首輪面試直擊 美女如雲養眼度爆燈 焦點佳麗逐個睇

《香港小姐競選2026》今日正式展開首輪面試，一眾佳麗清晨已抵達將軍澳電視城接受評判考核。現場所見，部份參選者廣東話並不流利，甚至全程以普通話應對傳媒，而她們的外貌條件與準備程度亦成為網民即時熱議焦點。