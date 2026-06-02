香港小姐2026｜25歲溫思兒起底 200萬粉絲抖音網紅 被封「巨胸古佩玲」

2026香港小姐競選今日進行首輪面試，一眾佳麗陸續抵達將軍澳電視城。其中一位來自深圳、現年25歲的面試者溫思兒因外形酷似古佩玲而迅速引起關注，更被發現她在抖音坐擁近200萬粉絲，社交平台上大量水著照片令網民為之瘋狂。