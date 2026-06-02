香港小姐2026｜25歲溫思兒起底 200萬粉絲抖音網紅 被封「巨胸古佩玲」
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2026香港小姐競選今日進行首輪面試，一眾佳麗陸續抵達將軍澳電視城。其中一位來自深圳、現年25歲的面試者溫思兒因外形酷似古佩玲而迅速引起關注，更被發現她在抖音坐擁近200萬粉絲，社交平台上大量水著照片令網民為之瘋狂。
溫思兒現身電視城面試即成焦點
溫思兒今日以面試佳麗身份現身TVB將軍澳電視城，甫出場便吸引大批目光。她五官精緻輪廓分明，身材比例極為出眾，加上自信滿滿的態度，令在場人士印象深刻。據了解，溫思兒報稱目前在香港一間證券公司任職，屬於「斜槓」一族，白天是金融界打工仔，私底下則是擁有龐大粉絲群的網紅。
證券公司職員竟是抖音近200萬粉絲網紅
翻查溫思兒的社交平台資料，她在抖音擁有近200萬粉絲，人氣相當驚人。其帳號內容以生活分享及水著照片為主，可見她對自己身材極有自信，經常大方展示健康性感的一面。從照片可見，溫思兒身材曲線玲瓏，不少造型更是大膽火辣，難怪能在競爭激烈的短片平台上累積如此龐大的粉絲基礎，實力絕對不容小覷。
溫思兒外形神似古佩玲獲封翻版稱號
溫思兒來自深圳，25歲的她五官輪廓與古佩玲有幾分相似，尤其是精緻的面部線條和甜美笑容，令不少人第一眼便聯想到這位前港姐佳麗。古佩玲當年參選港姐時同樣以亮麗外形和自信態度獲得關注，如今溫思兒被封為「翻版古佩玲」，無疑為她的港姐之路增添了話題性，亦令外界對她在競選中的表現充滿期待。
網民熱議溫思兒身材不科學期待後續表現
消息一出，網民隨即在各大討論區展開熱烈討論。有網民留言大讚「身材真係不科學」，亦有人表示「200萬粉絲嚟選港姐，今年競爭好大」。部分網民則對她的深圳背景感到好奇，認為近年港姐面試者背景越來越多元化。不過亦有網民持觀望態度，指「靚就靚，但港姐始終要睇臨場表現同談吐」，認為單靠外形和網絡人氣未必足以突圍而出。
圖片來源：TVB娛樂新聞台、TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期