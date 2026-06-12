香港小姐2026｜大熱「翻版古佩玲」溫思婷被質疑整容 醫美對比圖隨即流出

《香港小姐競選2026》第二輪面試前日展開，擁有近200萬抖音粉絲的參賽者溫思婷（溫思兒）以低胸紅裙高調亮相，面對記者質疑整容時大方拍臉否認，卻在被要求捏鼻子時急急腳離場。事後網上流出疑似醫美診所打針對比圖，加上她與前港姐佳麗古佩玲外形極度相似，令整件事愈演愈烈。