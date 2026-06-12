香港小姐2026｜大熱「翻版古佩玲」溫思婷被質疑整容 醫美對比圖隨即流出
溫思婷低胸紅裙應戰面試被追問即場離開
25歲的溫思婷當日以一襲低胸紅色連身裙現身會見傳媒環節，表現相當自信從容。她先以廣東話說出「番茄醬、牛腩麵」展示學習成果，獲在場記者一陣歡笑。然而當有記者直接問及「很多人說你樣子像整過容」時，她微笑回應「沒有」，並用手指拍了拍自己面頰以示真實。不過氣氛隨即急轉直下，當記者進一步要求她捏一下自己鼻子作證時，溫思婷面色一變，隨即轉身急步離開現場，未有再作任何回應。
溫思婷否認整容稱只是天生麗質
溫思婷在面試環節中被問及整容傳聞時，態度尚算淡定，以拍臉動作回應質疑，試圖證明面部並無填充物。她在社交平台上一直以性感形象示人，帳號內容以生活分享及水著照片為主，展現出對自身外貌極度自信。不過她未有就「捏鼻」要求作出正面回應便匆匆離場，事後亦未有在個人平台發表任何聲明或澄清，令外界疑慮未能消除。
醫美診所打針對比圖流出揭露疑似證據
溫思婷離場後不久，有網民在小紅書發現疑似醫美診所貼出的打針前後對比圖，圖中人物與溫思婷高度相似，顯示面部輪廓經過微調。更令人關注的是，網民同時翻出她與前港姐佳麗古佩玲的同款穿搭照片，兩人無論五官線條、精緻面部輪廓還是甜美笑容都極為相似，風格亦如出一轍。古佩玲當年參選港姐時同樣以亮麗外形獲得關注，溫思婷因此被封為「翻版古佩玲」。
抖音近200萬粉絲網紅身份背景曝光
翻查資料，溫思婷來自深圳，報稱職業為證券公司職員，但實際上她在抖音擁有近200萬粉絲，人氣相當驚人。其帳號充斥大量沙灘性感照片，造型大膽火辣，能在競爭激烈的短片平台累積如此龐大粉絲基礎，實力不容小覷。她與古佩玲的相似度早已在網上引起討論，尤其是精緻面部線條和甜美笑容，令不少人第一眼便聯想到這位前港姐佳麗，「翻版古佩玲」的稱號亦由此而來。
網民熱議捏鼻反應成最大破綻
事件曝光後隨即引爆網民討論，不少人認為溫思婷拒絕捏鼻的反應已經「不打自招」。有網民留言「拍臉可以好大力，但捏鼻就即刻走，呢個反應太明顯」，亦有人指「200萬粉絲網紅參選港姐本身就係為咗流量」。部分網民則翻出醫美對比圖加以分析，認為「鼻樑線條同之前完全唔同，點解釋都解釋唔到」。不過亦有支持者認為「化妝加濾鏡可以好大分別，唔好咁快下定論」，兩方意見持續交鋒。