香港小姐2026｜12佳麗比堅尼浸溫泉 魏欣最搶鏡 黑馬強勢跑出撼贏大熱李澤欣
5號魏欣從化外景化身水着擔當力壓群芳
距離決賽尚餘一個多月，大會公開一眾佳麗前往廣東從化浸溫泉火辣畫面，12名參賽者齊齊穿上同款黑色比堅尼在池邊戲水。在濛瀧仙氣籠罩下，佳麗們身段無所遁形，當中魏欣憑藉豐滿上圍火速吸引眼球，穩坐今屆水着擔當寶座。同場譚雅文亦毫不吝嗇展現修長美腿，而楊媛媛與陳梓穎在烏身瞬間不經意展露深邃事業線，各人均出盡法寶務求在決賽前夕爭取最高曝光率。
10號陳梓穎自爆增重三公斤意外引發升級
面對激烈競爭環境，陳梓穎上圍突然出現顯著變化惹來外界關注，她隨即透過網上平台親自解開謎團，坦承外景拍攝期間難忍美食誘惑。她發文直認：「實不相瞞，去完湖南番嚟肥咗3KG，肥到個肚腩都P唔到，唔緊要啦，咁至完美啊嘛！」至於奪冠大熱李澤欣亦在社交網以「成為港姐前vs成為港姐一個月」為題抒發心聲，直言初時面對拍攝未能完全放鬆，如今已逐漸適應節奏並尋找自我平衡，同屆佳麗鄧匡閔亦留言力撐：「好耶！我同你一齊期待。」
6號盧蔚晴狂吸逾四百讚好成網民新寵兒
隨著外景片段及花絮相片在各大社交平台廣泛流傳，網上討論區隨即掀起熱烈評分潮，數據反映出觀眾口味出現執位。一直默默無聞6號佳麗盧蔚晴憑藉甜美微笑與自然不做作肢體動作，其個人社交平台帖文瞬間獲得超過400個讚好。反觀原本呼聲極高大熱門李澤欣在同類帖文中僅錄得200個讚好，盧蔚晴以雙倍數據差距強勢拋離對手。大批網民紛紛湧入留言區大讚：「呢個笑容贏晒全場」、「身材比例超完美」，甚至有人直指：「原來收埋咗個超級大黑馬」。
2號李澤欣大熱姿態遇考驗人氣數據曝光
今屆《香港小姐競選2026》自初選階段已備受全城矚目，李澤欣憑藉標緻五官及優雅氣質，一直高踞各大預測排行榜前列位置。然而選美舞台向來變幻莫測，隨著各項特訓及外景拍攝陸續展開，佳麗們真實狀態與抗壓能力逐漸浮出水面。這場溫泉外景不僅是一次簡單拍攝任務，更是考驗參賽者如何在統一服裝下突顯個人魅力關鍵時刻，身材競爭白熱化無疑為選情投下震撼彈，令多位原本處於邊緣位置參賽者獲得重新洗牌機會。