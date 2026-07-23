香港小姐2026｜12佳麗比堅尼浸溫泉 魏欣最搶鏡 黑馬強勢跑出撼贏大熱李澤欣

《香港小姐競選2026》將於8月30日迎來決賽，官方率先釋出12位佳麗遠赴廣東從化拍攝浸溫泉外景片段，提早引爆一場無聲硝煙。眾人換上統一黑色比堅尼大晒惹火身材，當中有人因增重意外迎來曲線升級，令原本佔優勢大熱選手備受壓迫。這場水着比併徹底打亂原本人氣排位，一名隱藏黑馬憑藉驚人數據成功突圍而出。