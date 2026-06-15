港姐2026｜大熱符冬鈺突退選！曾奪華姐冠軍 知情人揭內幕與「特殊身份」有關…
符冬鈺面試表現亮眼卻突然宣佈退賽
符冬鈺加拿大出生，在英屬哥倫比亞大學修讀語言學學士，早前以交換生身份來港。她參加《溫哥華華裔小姐競選2024》時一舉奪得冠軍及「才智出眾獎」雙料殊榮，今屆報名參選港姐後迅速成為熱門人選，不少網民更認為她具備「冠軍相」。據悉在第二輪面試中，評判對她的表現相當滿意，全程笑容滿面。然而就在外界看好她晉級之際，符冬鈺卻突然確認退出47強名單，令一眾支持者大感錯愕。
符冬鈺稱時間安排衝突惟網民質疑另有內情
對於退賽原因，符冬鈺本人對外表示是「時間安排上有衝突」。不過這個解釋顯然未能說服大眾，有知情網民隨即爆料指出，真正原因是她以交換生身份來港，「連臨時身份證都沒有，所以沒法繼續參賽」。亦有網民分析，即使她能通過初選，但到了需要簽約的階段，缺乏相關證件便成為無法跨越的障礙，「肯定是想定她三甲或者最佳上鏡但是要簽約」。
港姐選美史上曾有佳麗無身份證仍當選先例
事實上，港姐競選歷史上並非沒有海外佳麗缺乏香港身份證的先例。有網民翻出舊聞指，前港姐亞軍劉穎鏇當年參選時同樣沒有香港身份證，最終仍獲得亞軍，「她是選完一個月後回去搞了簽證再過來的」。至於為何符冬鈺未能循同樣途徑處理，有人推測是因為交換生簽證性質不同，逗留期限較短，難以滿足電視台合約要求。符冬鈺本身條件出眾，社交平台上經常分享小天使、古典美人等不同造型，被網民形容為「楊梓瑤結合體」，甚至有人認為她神似昔日港姐冠軍朱玲玲。
網民對符冬鈺退賽反應兩極有人惋惜有人質疑動機
消息傳出後，網民反應兩極分化。支持者大感惋惜，「她是這屆最漂亮的」、「她不參加，我對比賽也沒期待了」、「頭肩比例也很優秀，退賽真的損失」。但亦有網民質疑她參選動機，「都在拿香港小姐做跳板，當網紅」、「這幾年風氣都這樣，各種網紅報名」。更有人將矛頭指向大會審核機制，「連報名的資格都沒有，她又是怎麼能初選的」、「初審環節沒審身份資料嘛，都第幾輪了」。不過亦有樂觀派網民為她打氣，「沒事，2027年繼續加油！未來可期」。