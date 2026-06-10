港姐2026｜史上首次泳衣面試直擊 21歲佳麗當場要求TVB高層講英文

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《2026香港小姐競選》今日於將軍澳電視城舉行第二輪面試，47位佳麗齊齊亮相，當中不乏識六種語言、鋼琴8級及混血兒等多元背景參選者。然而泳衣面試環節中，一位從英國回流的21歲佳麗胡凱嵐竟當場要求評審轉用英文提問，即時引爆網民熱議。

胡凱嵐泳衣環節中英夾雜直接叫評審講英文

今年21歲的胡凱嵐在下午見傳媒環節已經表現得相當自信，擺甫士毫不怯場。到傍晚泳裝自我介紹環節時，她以中英夾雜方式表示：「我今次想參加，係因為我好proud to be Hong Kong citizen.」當評審追問她覺得參選港姐會帶來哪些改變時，胡凱嵐毫不客氣直接說：「唔該，你可唔可以講英文？」隨後傳來疑似高層黃德慧的聲音轉用英文向她發問，不過樂易玲都有堅持用中文發問。從整體對答推斷，胡凱嵐應自小在英國長大，家中有長輩跟她說廣東話，因此發音標準但流暢度仍有待改善。

樂易玲黃德慧質疑部分佳麗粵語流利度不足

無綫高層樂易玲及黃德慧在泳衣面試環節中，對多位佳麗的廣東話能力提出質疑。今屆47位參選者中有7位來自海外，部分佳麗雖已來港超過一年甚至兩年，但粵語表達仍未達流利水平。樂易玲明確表示希望佳麗能夠學好廣東話，更對個別參選者的真人與相片差異表達不滿。不過亦有佳麗獲讚有進步，例如一位在港兩年的參選者特意減掉4.5磅改善體態，其廣東話口音雖仍存在但獲樂易玲肯定努力。

今屆佳麗背景多元最細18歲最多人27歲

今屆《2026香港小姐競選》參選者背景相當多元化，47位佳麗中有5位是27歲，年紀最細的僅18歲。除了胡凱嵐外，亦有佳麗識得六種語言、擁有鋼琴8級資歷，更有越南香港混血兒參選，其廣東話流利程度令人驚喜。有佳麗從事保險行業，面試時更幽默表示可以介紹保險給樂易玲；亦有佳麗曾被批評太似小朋友，今次特意練習表情並增肥改善骨感形象。另外有參選者希望在才藝環節表演pole dance，展現新一代港姐的破格一面。

網民熱議胡凱嵐直率性格兩極評價湧現

胡凱嵐要求評審講英文的片段在網上迅速流傳，網民反應兩極。有網民認為「佢好有性格，起碼夠膽講」、「識得表達自己需要都係一種自信」，欣賞她的直率態度。但亦有網民質疑「參選香港小姐連廣東話都講唔到，點代表香港？」、「評審遷就你用英文，咁其他佳麗公唔公平？」更有人直言「港姐唔係Miss World，廣東話係基本要求」。不過亦有網民指出胡凱嵐表明以香港人身份為榮，認為她的參選動機值得肯定，只是語言能力需要時間磨練。

香港小姐2026 胡凱嵐 胡凱嵐泳衣環節中英夾雜直接叫評審講英文（圖片來源：TVB）
胡凱嵐泳衣環節中英夾雜直接叫評審講英文（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 胡凱嵐 樂易玲明確表示希望佳麗能夠學好廣東話（圖片來源：TVB）
樂易玲明確表示希望佳麗能夠學好廣東話（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2026 胡凱嵐 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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