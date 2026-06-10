港姐2026｜史上首次泳衣面試直擊 21歲佳麗當場要求TVB高層講英文

《2026香港小姐競選》今日於將軍澳電視城舉行第二輪面試，47位佳麗齊齊亮相，當中不乏識六種語言、鋼琴8級及混血兒等多元背景參選者。然而泳衣面試環節中，一位從英國回流的21歲佳麗胡凱嵐竟當場要求評審轉用英文提問，即時引爆網民熱議。