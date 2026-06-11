港姐2026｜18歲苗琪嘉孭16萬Hermès面試 起底背景發現更驚人內幕
苗琪嘉手持16萬Hermès現身次輪面試全場矚目
苗琪嘉昨日悉心打扮出席《2026香港小姐競選》次輪面試，一身貴氣裝扮配上價值16萬港元的Hermès Mini Kelly手袋，盡顯豪門千金氣派。她在首輪面試時已被視為大熱佳麗之一，今次再度亮相即吸引大批傳媒追訪，其行頭與氣質令在場人士印象深刻。事實上，苗琪嘉的家族財力早有跡可尋——翻查資料發現，她早在10歲時已背着Louis Vuitton經典老花手袋出席公開活動，名牌與藝術自小便是她生活的一部分。
弘立書院出身10歲已北上擔任美術館小館長
苗琪嘉自小就讀本港頂級私立學校弘立書院（The ISF Academy），藝術天賦在小學階段已展露無遺。她曾先後獲得香港保護海洋繪畫大賽亞軍及香港理想家園設計大賽季軍等多項本地藝術獎項。2018年，年僅10歲的她更成功進駐北京798藝術區，為「悅·少兒美術館」擔任「小館長」，親身參與美術館展覽設計全過程。苗琪嘉當時曾表示：「能夠自主策劃設計美術展覽，是一件特別令人期待的事情。」她更透露能有空間將想像力轉化為現實，令她感到「特別開心、特別興奮」。
16歲主導大型時裝Show策劃能力遠超同齡人
除了繪畫藝術，苗琪嘉在時尚界同樣早有涉獵。2024年，當時僅16歲的她在弘立書院一手策劃並擔任大型時裝秀「沿海烏托邦」（Coastal Utopia）的總策劃兼總監製，從概念設計到現場統籌都親力親為，活動在當時獲得業界廣泛報道。年紀輕輕就能主導一場大型時尚秀，足見她除了外在條件與家庭背景支持外，內在的組織能力與藝術觸覺同樣出眾，絕非單純靠家世撐場。
網民熱議苗琪嘉背景兩極評價引發討論
苗琪嘉的豪門背景曝光後，隨即在網上引發熱烈討論。有網民大讚「18歲已經咁有料到，唔係淨係靠個袋」、「有錢之餘仲有實力，呢種先係真正千金」；但亦有網民質疑「有錢人參選港姐係咪想玩吓」、「普通人邊有機會10歲就去北京做館長」。兩極評價反映出大眾對於豪門背景參選者的複雜情緒，但無可否認，苗琪嘉的履歷在一眾佳麗中確實鶴立雞群。