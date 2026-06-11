港姐2026｜18歲苗琪嘉孭16萬Hermès面試 起底背景發現更驚人內幕

《2026香港小姐競選》昨日（10日）於將軍澳電視城進行次輪面試，年僅18歲、由英國返港參選的苗琪嘉再度成為全場焦點。她手持一個價值高達16萬港元的Hermès Mini Kelly手袋富貴登場，而翻查其背景更發現，這位少女的履歷遠比一個名牌手袋更加驚人。