港姐2026「翻版王菲」袁絲珩入圍12強 Chill爆現身背景曝光
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香港小姐2026今日（16日）正式揭盅入圍名單，12位佳麗齊齊現身進行形象大改造。當中被封為「翻版王菲」的袁絲珩（Bernice）以極Chill姿態歎住飲品輕鬆亮相，這位浸大傳理系畢業、身兼多職的斜槓女生，背景遠比外表更令人意外。
袁絲珩歎住飲品輕鬆現身電視城報到
今早約8時許，多位入圍佳麗已陸續抵達將軍澳電視城，準備配合節目組進行變髮及形象重塑。被稱為「翻版王菲」的袁絲珩以一貫輕鬆態度現身，手持飲品、神態自若，完全沒有緊張感覺。被問到會否擔心剪短頭髮，她直言「唔怕」，表現出十足自信。
「翻版王菲」表明不怕剪短頭髮任由節目組改造
面對形象大改造環節，袁絲珩坦言自己對髮型改變完全沒有抗拒，表示只要適合自己就會接受。她今次主要配合節目組安排進行變髮及整體形象重塑，態度相當配合。事實上，袁絲珩早於本月初首輪面試時已經引起關注，當時她報稱自己是一名主題樂園演員，職業背景相當獨特，長相與「2019年港姐亞軍」王菲神似，令她迅速成為今屆港姐熱門話題人物。
浸大傳理系畢業身兼司儀舞台劇演員網店模特兒
袁絲珩畢業於香港浸會大學，持有傳理學學士學位，學歷在一眾佳麗中相當亮眼。除了主題樂園演員這個正職外，她同時是一名不折不扣的「斜槓族」，工作範疇涵蓋司儀、舞台劇演員以及網店模特兒等多個領域，可謂「瓣瓣掂」。翻查她的社交平台，除了各式工作照外，亦不乏旅遊風景照及水著靚相，展現出自信大方的一面。
網民熱議袁絲珩氣質獨特成今屆港姐焦點人物
袁絲珩入圍消息一出，隨即引來網民熱烈討論。不少網民留言大讚她氣質出眾，「真係有王菲嗰種唔食人間煙火嘅感覺」、「終於有個唔係倒模出嚟嘅港姐」，亦有人對她的多元職業背景感到好奇，認為她的經歷比起一般參選佳麗更加豐富。不過亦有網民持觀望態度，認為「似王菲」只是外表，最終還是要看她在比賽中的實際表現和應對能力。
圖片來源：TVB、IG@berber_nice資料或影片來源：原文刊於新假期