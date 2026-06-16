港姐2026「翻版王菲」袁絲珩入圍12強 Chill爆現身背景曝光

香港小姐2026今日（16日）正式揭盅入圍名單，12位佳麗齊齊現身進行形象大改造。當中被封為「翻版王菲」的袁絲珩（Bernice）以極Chill姿態歎住飲品輕鬆亮相，這位浸大傳理系畢業、身兼多職的斜槓女生，背景遠比外表更令人意外。