港姐2026｜湖南外景出事？12位佳麗旗袍造型曝光 一拍埋馮盈盈慘變丫鬟？

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《2026香港小姐競選》決賽將於8月30日舉行，12位候選佳麗早前遠赴湖南拍攝外景，在古色古香場景換上旗袍造型亮相。然而相片一出，網民焦點竟全落在帶隊師姐馮盈盈身上，年長近10歲的她被指狀態完勝全場佳麗，令一眾候選人淪為陪襯。

12位佳麗湖南旗袍造型集體曝光

今屆12位候選佳麗包括袁絲珩、李澤欣、李澄晴、譚雅文、魏欣、盧蔚晴、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿、陳梓穎、顏懿菲及湯家琳，在師姐馮盈盈、黃嘉雯及陳懿德帶領下前往湖南，到訪當地著名地標1944及瀟湘青春電影城取景。佳麗們在充滿民國風情的場景中換上各色旗袍，展現東方古典美態，惟相片流出後，網民的目光卻不約而同被同場的師姐搶去。

馮盈盈粉紅旗袍古典美大爆發

2016年港姐冠軍馮盈盈當日身穿粉紅色旗袍亮相，雪白肌膚配上溫婉氣質，古典韻味十足。雖然她比今屆佳麗年長接近10歲，但無論身材還是氣場都毫不遜色，反而更顯成熟優雅。同場的2019年冠軍黃嘉雯及陳懿德同樣換上旗袍裝，三位師姐的表現令不少網民感嘆，資歷與經驗果然是選美舞台上不可忽視的優勢。

馮盈盈由2016年奪冠至今狀態依然在線

馮盈盈自2016年勇奪港姐冠軍後，一直活躍於幕前工作，多年來保持良好狀態。今次以師姐身份帶領新一屆佳麗拍攝外景，本應擔任綠葉角色，卻意外成為全場焦點。事隔近10年，她的身材與容貌依然保養得宜，站在一眾年輕佳麗身旁不但毫無違和感，更被認為氣質與美貌有過之而無不及。

網民激讚師姐完勝直指佳麗變隨行丫鬟

相片曝光後隨即引起網民熱議，留言區幾乎一面倒讚賞馮盈盈。有網民直言「師姐果然係師姐！」，亦有人表示「馮盈盈無論身材定樣貌都完勝、贏條街」，更有網民毫不留情地形容「今屆佳麗當場變成隨行丫鬟」。不少留言認為今屆佳麗整體質素未及往年，與師姐同框更顯差距，令人期待決賽當晚佳麗們能否扳回一城。

香港小姐2026 馮盈盈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 （圖片來源：馮盈盈IG）
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香港小姐2026 馮盈盈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 1袁絲珩Bernice Yuen（圖片來源：TVB）
1袁絲珩Bernice Yuen（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 2李澤欣Scarlett Li（圖片來源：TVB）
2李澤欣Scarlett Li（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 3李澄晴Chorie Li（圖片來源：TVB）
3李澄晴Chorie Li（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 4譚雅文Tiffany Tan（圖片來源：TVB）
4譚雅文Tiffany Tan（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 5魏欣Etherine Wei（圖片來源：TVB）
5魏欣Etherine Wei（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 6盧蔚晴Jasmine Lo（圖片來源：TVB）
6盧蔚晴Jasmine Lo（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 7楊媛媛Vera Yang（圖片來源：TVB）
7楊媛媛Vera Yang（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 8鄧匡閔Ada Tang（圖片來源：TVB）
8鄧匡閔Ada Tang（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 9周芳姿Gracia Zhou（圖片來源：TVB）
9周芳姿Gracia Zhou（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 10 陳梓穎Cecilia Chan（圖片來源：TVB）
10 陳梓穎Cecilia Chan（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 11顏懿菲Agnes Yan（圖片來源：TVB）
11顏懿菲Agnes Yan（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 馮盈盈 12湯家琳Caris Tang（圖片來源：TVB）
12湯家琳Caris Tang（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、馮盈盈IG資料或影片來源：原文刊於新假期

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