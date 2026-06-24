港姐2026｜湖南外景出事？12位佳麗旗袍造型曝光 一拍埋馮盈盈慘變丫鬟？

《2026香港小姐競選》決賽將於8月30日舉行，12位候選佳麗早前遠赴湖南拍攝外景，在古色古香場景換上旗袍造型亮相。然而相片一出，網民焦點竟全落在帶隊師姐馮盈盈身上，年長近10歲的她被指狀態完勝全場佳麗，令一眾候選人淪為陪襯。