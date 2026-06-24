港姐2026｜湖南外景出事？12位佳麗旗袍造型曝光 一拍埋馮盈盈慘變丫鬟？
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《2026香港小姐競選》決賽將於8月30日舉行，12位候選佳麗早前遠赴湖南拍攝外景，在古色古香場景換上旗袍造型亮相。然而相片一出，網民焦點竟全落在帶隊師姐馮盈盈身上，年長近10歲的她被指狀態完勝全場佳麗，令一眾候選人淪為陪襯。
12位佳麗湖南旗袍造型集體曝光
今屆12位候選佳麗包括袁絲珩、李澤欣、李澄晴、譚雅文、魏欣、盧蔚晴、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿、陳梓穎、顏懿菲及湯家琳，在師姐馮盈盈、黃嘉雯及陳懿德帶領下前往湖南，到訪當地著名地標1944及瀟湘青春電影城取景。佳麗們在充滿民國風情的場景中換上各色旗袍，展現東方古典美態，惟相片流出後，網民的目光卻不約而同被同場的師姐搶去。
馮盈盈粉紅旗袍古典美大爆發
2016年港姐冠軍馮盈盈當日身穿粉紅色旗袍亮相，雪白肌膚配上溫婉氣質，古典韻味十足。雖然她比今屆佳麗年長接近10歲，但無論身材還是氣場都毫不遜色，反而更顯成熟優雅。同場的2019年冠軍黃嘉雯及陳懿德同樣換上旗袍裝，三位師姐的表現令不少網民感嘆，資歷與經驗果然是選美舞台上不可忽視的優勢。
馮盈盈由2016年奪冠至今狀態依然在線
馮盈盈自2016年勇奪港姐冠軍後，一直活躍於幕前工作，多年來保持良好狀態。今次以師姐身份帶領新一屆佳麗拍攝外景，本應擔任綠葉角色，卻意外成為全場焦點。事隔近10年，她的身材與容貌依然保養得宜，站在一眾年輕佳麗身旁不但毫無違和感，更被認為氣質與美貌有過之而無不及。
網民激讚師姐完勝直指佳麗變隨行丫鬟
相片曝光後隨即引起網民熱議，留言區幾乎一面倒讚賞馮盈盈。有網民直言「師姐果然係師姐！」，亦有人表示「馮盈盈無論身材定樣貌都完勝、贏條街」，更有網民毫不留情地形容「今屆佳麗當場變成隨行丫鬟」。不少留言認為今屆佳麗整體質素未及往年，與師姐同框更顯差距，令人期待決賽當晚佳麗們能否扳回一城。
圖片來源：TVB、馮盈盈IG資料或影片來源：原文刊於新假期