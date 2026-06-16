港姐2026｜12強工程碩士魏欣起底 畢業後轉行背景惹熱議 驕人身材引關注
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2026香港小姐競選12強名單出爐，其中一位擁有愛丁堡大學工程碩士學歷的佳麗魏欣，憑著驕人身材與高學歷背景迅速成為全城焦點。今日她推著行李箱匆忙現身髮型屋，被質疑遲到卻爆出原來剛從英國飛抵香港，背後的故事令人好奇。
魏欣推行李箱現身髮型屋被追問遲到
今日早上八時起，一眾入圍12強佳麗陸續抵達髮型屋接受大會安排的髮型大改造。然而魏欣直到接近十一時半才匆忙現身，現場所見她身穿白色貼身背心配牛仔褲，手上推著沉重黑色行李箱，上面還疊放著手袋與粉色外套，神情略顯疲憊。由於到場時間明顯較其他佳麗遲，在場傳媒即時追問她是否遲到，場面一度尷尬。
魏欣澄清按公司安排時間從英國趕回港
面對遲到質疑，魏欣表現大方，逐一回應傳媒提問。她解釋：「我都係跟返公司嘅時間到，而我啱啱喺英國飛回來，一落飛機就立刻趕過來。」對於即將進行的髮型改造，她亦毫不擔心，笑言不介意剪短頭髮：「我覺得大會俾我嘅選擇，我應該都會喜歡的。對我來說，最重要是適合我、好睇就可以了。」態度隨和且對造型師充滿信心。
愛丁堡大學工程碩士畢業後疑轉行賣保險
翻查魏欣社交平台資料，她報稱畢業於英國愛丁堡大學，取得工程學士及碩士學位，屬於「工程本碩」連讀畢業生。學歷亮眼的她，畢業後並未從事工程相關行業，有指她已加入保險界並正接受培訓。她的社交平台上經常分享性感低胸露腰裝扮的火辣照片，對自己身材信心十足，某些角度更被網民指撞樣Angelababy。早於6月10日第二輪面試當日，她以一襲粉色露肩長裙亮相，皺褶貼身剪裁將豐滿身材表露無遺，隨即成為傳媒鏡頭焦點。
網民熱議魏欣學歷與身材反差極大
魏欣的出現引發網民熱烈討論，不少人對她的學歷與性感形象之間的反差感到驚訝。有網民留言：「工程碩士去選港姐，真係浪費人才」、「學霸都可以好索」，亦有人質疑：「讀完碩士去賣保險再選港姐，人生規劃好特別」。對於她被指撞樣Angelababy，部分網民表示認同：「某啲角度真係好似」，但亦有人認為只是拍攝角度問題。她從英國趕回香港參加改造的敬業態度，則獲得不少網民正面評價。
資料或影片來源：原文刊於新假期