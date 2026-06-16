港姐2026｜12強工程碩士魏欣起底 畢業後轉行背景惹熱議 驕人身材引關注

2026香港小姐競選12強名單出爐，其中一位擁有愛丁堡大學工程碩士學歷的佳麗魏欣，憑著驕人身材與高學歷背景迅速成為全城焦點。今日她推著行李箱匆忙現身髮型屋，被質疑遲到卻爆出原來剛從英國飛抵香港，背後的故事令人好奇。