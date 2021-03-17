香港影視娛樂博覽2021｜TVB推12新劇靠馬國明孭飛兩劇演醫生 ViuTV推6劇幾乎套套有MIRROR
文：東方新地｜圖：劇照及預告片截圖
香港影視娛樂博覽2021｜楊明仲多劇過馬明
無綫今年即將播映的12部新劇中，有《白色強人II》、《金宵大廈2》、《拳王》、《七公主》、《我家無難事》、《伙記辦大事》、《刑偵日記》、《把關者們》、《星空下的仁醫》、《唐人街》、《逆天奇案》及《智能愛人》，其中最受人關注的是兩部人氣劇的續集作《金宵大廈2》和《白色強人II》，不過撞正同一年的《星空下的仁醫》都係由馬國明扮演醫生角色，計落馬明出道22年，原來已演過13次醫生角色！
不過馬明今年都只係得《白色強人II》同《星空下的仁醫》兩部劇集開播，唐詩詠、楊明同陸永卻分別每個人有3部劇等住上，唐詩詠係《白色強人II》、《我家無難事》同已經拍咗好耐嘅《唐人街》，楊明則是《逆天奇案》、《伙記辦大事》同《我家無難事》，令人意外的是連陸永今年都有3部劇出街，包括《逆天奇案》、《七公主》、《智能愛人》，其中《逆天奇案》只係演出單元角色，《七公主》係陪襯，《智能愛人》卻是擔正，仲有機會咀李佳芯（Ali）！
無綫12部新劇率先睇：
1.《拳王》
做人同做拳手一樣！要喺承受幾重嘅拳之後，仍然可以企番身勇往直前！張振朗要克服哥哥譚俊彥因打拳受傷致死悲哀，佢仲要面對人生重重困難，挑戰拳王黎耀祥，目標係向著金腰帶之路進發。
2.《金宵大廈2》
陳山聰同李施嬅再續金宵大廈未了緣，兩人嘅姻緣會否曲折離奇，定係永遠觸不到呢？一共有十個迷離單元：《對倒》、《雙魚》、《姐姐》、《七樓半》、《城寨英雄GO!》、《嫁衣》、《原點》、《訪客》、《吃播》、《OPPA》貫穿整套劇。大家再次投入金宵大廈2嘅奇幻世界啦！
3.《白色強人II》
明成北醫院再次成為權力鬥爭之地，郭晉安飾演嘅楊逸滔同馬國明飾演嘅唐明，再次為開放藥物名冊踏上分歧之路。胡定欣飾演嘅葉晴主張成立藥研中心幫助市民，而佢同樣愛上唐明，仲向唐詩詠飾演嘅蘇怡挑釁。手術室內就係醫生同病魔嘅戰場，手術室之外就係人性嘅另一個戰場。
4.《把關者們》
香港海關守護香港，三大部門包括版權及商標調查科、貿易管制處、毒品調查課合力打擊罪行。香港海關全力協助，以真實場景展現把關精神。由袁偉豪、黃智雯、王敏奕、陳家樂及劉佩玥領銜主演。
5.《逆天奇案》
陳展鵬同黃智賢飾演香港警察，兩人遇上多宗奇案，有恐怖襲擊、有極度重案、有暗網暴行；每宗案件都要考驗推理分析能力，要破案就要逆向思考，思路就要破格，破解每個線索，將犯人拘捕。
6.《星空下的仁醫》（前名《兒科醫生》）
鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡同羅子溢都係兒科醫生，佢哋為小病人嘅身體、心靈及將來都盡心盡力去醫治。不過，病人不單只係小朋友，佢哋嘅父母原來同樣都需要治療。
7.《我家無難事》
鮑起靜、馬德鐘、楊明、車婉婉、胡㻗飾演一家人。而呢家人問題多多，每個人都有各自煩惱，不過齊心協力都有辦法去解決嘅。
8.《七公主》
七個同父異母女兒，因為父親留下遺囑要佢哋完成七個任務先至可以得到遺產。七個形同陌路嘅姊妹黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥、陳瀅、陳曉華一齊要踏上一波七折神奇之旅！究竟係尋親之路，定係爭過你死我活呢？
9.《智能愛人》
AI機械人係幫助人類好朋友定係要人類嘅敵人呢?由李佳芯飾演嘅AI機械人，進入人類世界之後，所遇到嘅唔同人唔同嘅人性，佢會學識打牌、猜枚、爆樽？原來佢只需要學識講大話就可以係人類世界生存。
10.《刑偵日記》
由王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿主演嘅《刑偵日記》以人格解離症為題材。王浩信飾演嘅葉勁峰有呢個症狀，佢成為殺人疑兇。究竟佢真係殺人犯，定係另有其人呢？
11.《唐人街》
60年代曼谷唐人街，華人係呢度嘅生活困難，為咗努力生存，不惜要用武力解決。唔少華人都係臥虎藏龍之輩，佢哋努力打拼都係想安居樂業。
12.《伙記辦大事》
歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯、陳瀅、楊明主演嘅《伙記辦大事》，以東九龍交通意外調查組為骨幹，圍繞法庭、律師、重案組各個單位，破解多宗離奇案件，查明真相。
ViuTV6部新劇 陣容年輕
今年ViuTV推出的6部劇集，《940920》是去年人氣劇《二月廿九》的續集，繼續由吳海昕、劉俊謙擔正，並加入劉俊謙女友蔡思韵，而港版《大叔的愛》則是改編自人氣日劇，除了大叔黃德斌外，更有Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）等多個MIRROR成員參演，另外4部劇集則有郭羨妮、劉心悠和栢天男等主演的《冥冥之中》，姜濤與Anson Lo到台灣拍攝的《超感應學園》，Ian（陳卓賢）擔正的《無限斜棟有限公司》，還有由凌文龍、彭秀慧、楊樂文（Lokman）及Stanley（邱士縉）等演出的《IT狗》，大部分陣容都非常年輕，MIRROR成員更遍布各劇，滿足一眾粉絲！
1.《940920》
因為和楚凝（蔡思韵飾）的約定， 余家聰（劉俊謙飾）組織了 「神聖幾何學會」，處理、排解一切和神秘學有的難題、個案。某天，他收到一封來自台灣的信，信裡面只有一行字「940920」，署名「林楚凝上」。家聰難以置信，楚凝竟然知道他母親的死忌，但他卻不解這封信的用意，決定啟航台灣。林楚凝，是誰？她是改變余家聰價值觀的女生。
2.《大叔的愛》
單身、異性緣欠奉的地產代理田一雄（[email protected]飾演），某日意外發現上司翟國強KK（黃德斌飾演）的手機裡竟存有大量偷拍他的相片。眼見秘密敗露，KK只好直接向阿田告白，更與結婚廿載的妻子Francesca（簡慕華飾演）提出離婚。另一方面，阿田的姊姊因懷孕而要離家養胎，剛巧新同事凌少牧（Anson [email protected]飾演）正在尋覓住處，於是便搬到阿田家與他成為室友⋯⋯
3.《冥冥之中》
《冥冥之中》以科幻做題材，講述一間用連鎖效應死亡事件去平衡人口的神秘公司。相隔六年再拍港劇的郭羨妮，劇中與潘燦良、港男呂熙均有感情線及親熱戲。此外劇集還有劉心悠、栢天男、蘇志威及陳嘉倩等參演。
4.《超感應學園》
因一次意外，「超自然感應社」的石頭（蔡凡熙飾）為救心儀女生培安（林思廷飾）而溺斃。死後，陰間引路人小路（劉奕兒飾）發現收錯魂，用法力令他復活。二人犯禁，必須將功補過，否則二人將永不超生。一人一鬼就重回陽間，展開了圓滿孤魂野鬼未了遺憾的任務。漸漸，陽間的石頭竟愛上了陰間的小路，二人又再犯禁⋯⋯
5.《無限斜棟有限公司》
一家已經停止營運十年有餘的偵探社，由三位迷失的「斜棟青年」（Slasher）陳家晞（盧慧敏飾）、張諾恆（陳卓賢飾）和李展翹（黃定謙飾）改變成「無限斜棟有限公司」，專門為世界解決各類煩雜問題如偵測、尋人、尋物、運送、示愛、分手、㧜煲等，只要不犯法甚麼都做。
6.《IT狗》
《IT狗》這部正在拍攝中的劇集在《香港影視娛樂博覽2021》首度曝光，這部劇集被指是一個負能量的熱血殘酷勵志喪笑喜劇，由簡君晉執導、羅耀輝和林淑賢監製，演員陣容有凌文龍、陳漢娜、彭秀慧、楊樂文（[email protected]）、邱士縉（[email protected]）、岑珈其、陳湛文、周祉君、余逸思和王頌茵（Kathy仔）等，劇情講述阿信（凌文龍飾）本是一家銀行IT部的小主管，後被公司解僱，女朋友亦離他而去。雙失的他仍樂觀地堅守自己的創業夢。他在剛開業的共享辦公室「Born Hub」租了一張小小的辦公桌，希望把「宴會人情APP」這個意念實現。