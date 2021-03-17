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香港影視娛樂博覽2021｜TVB推12新劇靠馬國明孭飛兩劇演醫生 ViuTV推6劇幾乎套套有MIRROR

東方新地 - 娛聞

無綫和ViuTV兩大電視台日前在《香港影視娛樂博覽2021》公開今年將播放的新劇陣容，其中無綫以量取勝，一年就有12部新劇準備開播，包括人氣續集作《金宵大廈2》和《白色強人II》，以及大家期待已久的《唐人街》等，而ViuTV就將有6部新劇輪住上，其中最受粉絲期待的相信係由姜濤主演的港台合拍劇《超感應學園》，以及《二月廿九》續集《940920》！

文：東方新地｜圖：劇照及預告片截圖

香港影視娛樂博覽2021｜楊明仲多劇過馬明

無綫今年即將播映的12部新劇中，有《白色強人II》、《金宵大廈2》、《拳王》、《七公主》、《我家無難事》、《伙記辦大事》、《刑偵日記》、《把關者們》、《星空下的仁醫》、《唐人街》、《逆天奇案》及《智能愛人》，其中最受人關注的是兩部人氣劇的續集作《金宵大廈2》和《白色強人II》，不過撞正同一年的《星空下的仁醫》都係由馬國明扮演醫生角色，計落馬明出道22年，原來已演過13次醫生角色！

兩部劇都係演醫生，唔知觀眾分唔分得出邊套打邊套？
兩部劇都係演醫生，唔知觀眾分唔分得出邊套打邊套？
呢套冇戴眼鏡嘅，係《星空下的仁醫》！
呢套冇戴眼鏡嘅，係《星空下的仁醫》！

不過馬明今年都只係得《白色強人II》同《星空下的仁醫》兩部劇集開播，唐詩詠、楊明同陸永卻分別每個人有3部劇等住上，唐詩詠係《白色強人II》、《我家無難事》同已經拍咗好耐嘅《唐人街》，楊明則是《逆天奇案》、《伙記辦大事》同《我家無難事》，令人意外的是連陸永今年都有3部劇出街，包括《逆天奇案》、《七公主》、《智能愛人》，其中《逆天奇案》只係演出單元角色，《七公主》係陪襯，《智能愛人》卻是擔正，仲有機會咀李佳芯（Ali）！

估唔到咀Ali嘅機會竟然畀咗陸永！
估唔到咀Ali嘅機會竟然畀咗陸永！

無綫12部新劇率先睇：

1.《拳王》

做人同做拳手一樣！要喺承受幾重嘅拳之後，仍然可以企番身勇往直前！張振朗要克服哥哥譚俊彥因打拳受傷致死悲哀，佢仲要面對人生重重困難，挑戰拳王黎耀祥，目標係向著金腰帶之路進發。

視帝黎耀祥驚變鋼條身形。
視帝黎耀祥驚變鋼條身形。
張振朗在預告片中並無正面露肌。
張振朗在預告片中並無正面露肌。
「陸秋」朱敏瀚今次唔做打手做拳手，可以名正言順晒出一身結實肌肉。
「陸秋」朱敏瀚今次唔做打手做拳手，可以名正言順晒出一身結實肌肉。

2.《金宵大廈2》

陳山聰同李施嬅再續金宵大廈未了緣，兩人嘅姻緣會否曲折離奇，定係永遠觸不到呢？一共有十個迷離單元：《對倒》、《雙魚》、《姐姐》、《七樓半》、《城寨英雄GO!》、《嫁衣》、《原點》、《訪客》、《吃播》、《OPPA》貫穿整套劇。大家再次投入金宵大廈2嘅奇幻世界啦！

雖然係續集，但李施嬅與陳山聰今輯的角色與上輯不同。
雖然係續集，但李施嬅與陳山聰今輯的角色與上輯不同。
陳山聰今次飾演一名咖啡店店主，與李施嬅是一對情侶。
陳山聰今次飾演一名咖啡店店主，與李施嬅是一對情侶。
今輯共有十個迷離單元，特效比上輯更落重本。
今輯共有十個迷離單元，特效比上輯更落重本。

3.《白色強人II》

明成北醫院再次成為權力鬥爭之地，郭晉安飾演嘅楊逸滔同馬國明飾演嘅唐明，再次為開放藥物名冊踏上分歧之路。胡定欣飾演嘅葉晴主張成立藥研中心幫助市民，而佢同樣愛上唐明，仲向唐詩詠飾演嘅蘇怡挑釁。手術室內就係醫生同病魔嘅戰場，手術室之外就係人性嘅另一個戰場。

唐詩詠和馬國明這對將被胡定欣搞散。
唐詩詠和馬國明這對將被胡定欣搞散。
胡定欣一邊搶馬明，一邊仲要同郭晉安權鬥，非常忙碌。
胡定欣一邊搶馬明，一邊仲要同郭晉安權鬥，非常忙碌。
陳豪係今輯出現的新角色。
陳豪係今輯出現的新角色。
張曦雯將飾演陳豪的前女友。
張曦雯將飾演陳豪的前女友。
郭晉安今輯髮線似乎變得更加高。
郭晉安今輯髮線似乎變得更加高。

4.《把關者們》

香港海關守護香港，三大部門包括版權及商標調查科、貿易管制處、毒品調查課合力打擊罪行。香港海關全力協助，以真實場景展現把關精神。由袁偉豪、黃智雯、王敏奕、陳家樂及劉佩玥領銜主演。

這部劇集女主角之一有曾志偉新抱王敏奕，飾演劉佩玥同羅天宇等人的上司。
這部劇集女主角之一有曾志偉新抱王敏奕，飾演劉佩玥同羅天宇等人的上司。
黃智雯同陳自瑤劇中都有唔少捉犯的動作場面。
黃智雯同陳自瑤劇中都有唔少捉犯的動作場面。
雖然現年39歲的袁偉豪唔係Keep得咁好，但佢其實只係比陳家樂大五歲，呢組男丁入面最年輕係23歲丁子朗。
雖然現年39歲的袁偉豪唔係Keep得咁好，但佢其實只係比陳家樂大五歲，呢組男丁入面最年輕係23歲丁子朗。
劉穎鏇跑完《大步走》，到《把關者們》又係要跑，今次她在劇中將和丁子朗有感情線。
劉穎鏇跑完《大步走》，到《把關者們》又係要跑，今次她在劇中將和丁子朗有感情線。

5.《逆天奇案》

陳展鵬同黃智賢飾演香港警察，兩人遇上多宗奇案，有恐怖襲擊、有極度重案、有暗網暴行；每宗案件都要考驗推理分析能力，要破案就要逆向思考，思路就要破格，破解每個線索，將犯人拘捕。

陳展鵬今年有《逆天奇案》同《唐人街》兩部劇集出街。
陳展鵬今年有《逆天奇案》同《唐人街》兩部劇集出街。
黃智賢同陳展鵬都飾演香港警察，但將會有對立。
黃智賢同陳展鵬都飾演香港警察，但將會有對立。
有亂髮被綁架的麥玲玲。
有亂髮被綁架的麥玲玲。
又見陸永。
又見陸永。
仲有陸永的農夫拍檔C君。
仲有陸永的農夫拍檔C君。
難得拍劇的羅霖。
難得拍劇的羅霖。
JW亦有客串。
JW亦有客串。
仲有洪卓立。
仲有洪卓立。
又有丁子朗。
又有丁子朗。
馮盈盈。
馮盈盈。
跑到見到胸骨的劉佩玥。
跑到見到胸骨的劉佩玥。

6.《星空下的仁醫》（前名《兒科醫生》）

鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡同羅子溢都係兒科醫生，佢哋為小病人嘅身體、心靈及將來都盡心盡力去醫治。不過，病人不單只係小朋友，佢哋嘅父母原來同樣都需要治療。

《兒科醫生》改名《星空下的仁醫》，靈感相信取自鄭嘉穎2006年舊作《天幕下的戀人》。
《兒科醫生》改名《星空下的仁醫》，靈感相信取自鄭嘉穎2006年舊作《天幕下的戀人》。
又係馬明扮醫生，仲有周家怡回巢演出。
又係馬明扮醫生，仲有周家怡回巢演出。
羅子溢對住BB父愛滿瀉。
羅子溢對住BB父愛滿瀉。
何依婷飾演醫生變病人，有一幕慘慘豬喊戲。
何依婷飾演醫生變病人，有一幕慘慘豬喊戲。

7.《我家無難事》

鮑起靜、馬德鐘、楊明、車婉婉、胡㻗飾演一家人。而呢家人問題多多，每個人都有各自煩惱，不過齊心協力都有辦法去解決嘅。

鮑起靜、馬德鐘、楊明、車婉婉和胡㻗飾劇中演一家人。
鮑起靜、馬德鐘、楊明、車婉婉和胡㻗飾劇中演一家人。
王君馨劇中疑向楊明派綠帽。
王君馨劇中疑向楊明派綠帽。
馬德鐘與唐詩詠演離婚夫妻。
馬德鐘與唐詩詠演離婚夫妻。
馬德鐘囝囝馬在驤都有份演馬德鐘角色年輕版。
馬德鐘囝囝馬在驤都有份演馬德鐘角色年輕版。

8.《七公主》

七個同父異母女兒，因為父親留下遺囑要佢哋完成七個任務先至可以得到遺產。七個形同陌路嘅姊妹黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥、陳瀅、陳曉華一齊要踏上一波七折神奇之旅！究竟係尋親之路，定係爭過你死我活呢？

《七公主》女角非常多，雖然話係七公主，但主要女角數埋都有八個。
《七公主》女角非常多，雖然話係七公主，但主要女角數埋都有八個。
令人意外的係動作戲都非常多，竟然連槍戰戲都有。
令人意外的係動作戲都非常多，竟然連槍戰戲都有。
江嘉敏同高海寧拍檔炮製笑彈。
江嘉敏同高海寧拍檔炮製笑彈。
男角方面主要有Keep得非常好的林韋辰。
男角方面主要有Keep得非常好的林韋辰。

9.《智能愛人》

AI機械人係幫助人類好朋友定係要人類嘅敵人呢?由李佳芯飾演嘅AI機械人，進入人類世界之後，所遇到嘅唔同人唔同嘅人性，佢會學識打牌、猜枚、爆樽？原來佢只需要學識講大話就可以係人類世界生存。

呢套劇有麥美恩、蔣志光、盧宛茵和陸永。
呢套劇有麥美恩、蔣志光、盧宛茵和陸永。
佳芯BB有性感著Bra Top出場的戲份。
佳芯BB有性感著Bra Top出場的戲份。
首次做男一的陸永一邊追求馮盈盈。
首次做男一的陸永一邊追求馮盈盈。
另一邊又冋佳芯BB做人工呼吸，認真有艷福。
另一邊又冋佳芯BB做人工呼吸，認真有艷福。

10.《刑偵日記》

由王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿主演嘅《刑偵日記》以人格解離症為題材。王浩信飾演嘅葉勁峰有呢個症狀，佢成為殺人疑兇。究竟佢真係殺人犯，定係另有其人呢？

惠英紅同王浩信演母子，同樣係精神病患者。
惠英紅同王浩信演母子，同樣係精神病患者。
黃智雯生擒王浩信。
黃智雯生擒王浩信。
黎諾懿同劉穎鏇亦有咀戲。
黎諾懿亦有咀戲。
戴祖儀犧牲靚樣。
戴祖儀犧牲靚樣。
呢套亦有王敏奕。
呢套亦有王敏奕。
仲有菊梓喬客串。
仲有菊梓喬客串。

11.《唐人街》

60年代曼谷唐人街，華人係呢度嘅生活困難，為咗努力生存，不惜要用武力解決。唔少華人都係臥虎藏龍之輩，佢哋努力打拼都係想安居樂業。

呢套劇一路話上唔上，大家同陳展鵬一樣等咗好耐。
呢套劇一路話上唔上，大家同陳展鵬一樣等咗好耐。
男主角仲有陳山聰。
男主角仲有陳山聰。
伍允龍。
伍允龍。
谷胸唐詩詠最性感。
谷胸唐詩詠最性感。
姚子羚只係露肩。
姚子羚只係露肩。
王君馨亦相對密實。
王君馨亦相對密實。

12.《伙記辦大事》

歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯、陳瀅、楊明主演嘅《伙記辦大事》，以東九龍交通意外調查組為骨幹，圍繞法庭、律師、重案組各個單位，破解多宗離奇案件，查明真相。

尚在拍攝中的《伙記辦大事》最勁係有歐陽震華。
尚在拍攝中的《伙記辦大事》最勁係有歐陽震華。

ViuTV6部新劇 陣容年輕

今年ViuTV推出的6部劇集，《940920》是去年人氣劇《二月廿九》的續集，繼續由吳海昕、劉俊謙擔正，並加入劉俊謙女友蔡思韵，而港版《大叔的愛》則是改編自人氣日劇，除了大叔黃德斌外，更有Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）等多個MIRROR成員參演，另外4部劇集則有郭羨妮、劉心悠和栢天男等主演的《冥冥之中》，姜濤與Anson Lo到台灣拍攝的《超感應學園》，Ian（陳卓賢）擔正的《無限斜棟有限公司》，還有由凌文龍、彭秀慧、楊樂文（Lokman）及Stanley（邱士縉）等演出的《IT狗》，大部分陣容都非常年輕，MIRROR成員更遍布各劇，滿足一眾粉絲！

1.《940920》

因為和楚凝（蔡思韵飾）的約定， 余家聰（劉俊謙飾）組織了 「神聖幾何學會」，處理、排解一切和神秘學有的難題、個案。某天，他收到一封來自台灣的信，信裡面只有一行字「940920」，署名「林楚凝上」。家聰難以置信，楚凝竟然知道他母親的死忌，但他卻不解這封信的用意，決定啟航台灣。林楚凝，是誰？她是改變余家聰價值觀的女生。

吳海昕。
吳海昕。
劉俊謙。
劉俊謙。
蔡思韵。
蔡思韵。

2.《大叔的愛》

單身、異性緣欠奉的地產代理田一雄（[email protected]飾演），某日意外發現上司翟國強KK（黃德斌飾演）的手機裡竟存有大量偷拍他的相片。眼見秘密敗露，KK只好直接向阿田告白，更與結婚廿載的妻子Francesca（簡慕華飾演）提出離婚。另一方面，阿田的姊姊因懷孕而要離家養胎，剛巧新同事凌少牧（Anson [email protected]飾演）正在尋覓住處，於是便搬到阿田家與他成為室友⋯⋯

Edan和飾演他上司的黃德斌。
Edan和飾演他上司的黃德斌。
Anson Lo（右二）亦會追求Edan！
Anson Lo（右二）亦會追求Edan！

3.《冥冥之中》

《冥冥之中》以科幻做題材，講述一間用連鎖效應死亡事件去平衡人口的神秘公司。相隔六年再拍港劇的郭羨妮，劇中與潘燦良、港男呂熙均有感情線及親熱戲。此外劇集還有劉心悠、栢天男、蘇志威及陳嘉倩等參演。

呂熙同郭羨妮。（呂熙IG圖片）
呂熙同郭羨妮。（呂熙IG圖片）

4.《超感應學園》

因一次意外，「超自然感應社」的石頭（蔡凡熙飾）為救心儀女生培安（林思廷飾）而溺斃。死後，陰間引路人小路（劉奕兒飾）發現收錯魂，用法力令他復活。二人犯禁，必須將功補過，否則二人將永不超生。一人一鬼就重回陽間，展開了圓滿孤魂野鬼未了遺憾的任務。漸漸，陽間的石頭竟愛上了陰間的小路，二人又再犯禁⋯⋯

（左起）白靜宜、蔡凡熙、劉奕兒、姜濤及洪群鈞。
（左起）白靜宜、蔡凡熙、劉奕兒、姜濤及洪群鈞。
同為MIRROR成員的Anson Lo和姜濤。
同為MIRROR成員的Anson Lo和姜濤。

5.《無限斜棟有限公司》

一家已經停止營運十年有餘的偵探社，由三位迷失的「斜棟青年」（Slasher）陳家晞（盧慧敏飾）、張諾恆（陳卓賢飾）和李展翹（黃定謙飾）改變成「無限斜棟有限公司」，專門為世界解決各類煩雜問題如偵測、尋人、尋物、運送、示愛、分手、㧜煲等，只要不犯法甚麼都做。

黃定謙、盧慧敏及Ian@MIRROR。
黃定謙、盧慧敏及[email protected]
黃光亮、太保、吳家麗、葛民輝等都係委託三人解決各種問題的客戶。
黃光亮、太保、吳家麗、葛民輝等都係委託三人解決各種問題的客戶。
葉童飾演盧慧敏的久別重逢的母親。
葉童飾演盧慧敏的久別重逢的母親。

6.《IT狗》

《IT狗》這部正在拍攝中的劇集在《香港影視娛樂博覽2021》首度曝光，這部劇集被指是一個負能量的熱血殘酷勵志喪笑喜劇，由簡君晉執導、羅耀輝和林淑賢監製，演員陣容有凌文龍、陳漢娜、彭秀慧、楊樂文（[email protected]）、邱士縉（[email protected]）、岑珈其、陳湛文、周祉君、余逸思和王頌茵（Kathy仔）等，劇情講述阿信（凌文龍飾）本是一家銀行IT部的小主管，後被公司解僱，女朋友亦離他而去。雙失的他仍樂觀地堅守自己的創業夢。他在剛開業的共享辦公室「Born Hub」租了一張小小的辦公桌，希望把「宴會人情APP」這個意念實現。

凌文龍曾於2018年憑《黃金花》奪得「第37屆香港電影金像獎」最佳新演員獎。（凌文龍IG圖片）
凌文龍曾於2018年憑《黃金花》奪得「第37屆香港電影金像獎」最佳新演員獎。（凌文龍IG圖片）

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