香港影視娛樂博覽2021｜TVB推12新劇靠馬國明孭飛兩劇演醫生 ViuTV推6劇幾乎套套有MIRROR

無綫和ViuTV兩大電視台日前在《香港影視娛樂博覽2021》公開今年將播放的新劇陣容，其中無綫以量取勝，一年就有12部新劇準備開播，包括人氣續集作《金宵大廈2》和《白色強人II》，以及大家期待已久的《唐人街》等，而ViuTV就將有6部新劇輪住上，其中最受粉絲期待的相信係由姜濤主演的港台合拍劇《超感應學園》，以及《二月廿九》續集《940920》！

文：東方新地｜圖：劇照及預告片截圖