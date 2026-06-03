香港探秘地圖｜直擊元朗廢校靈探！丁子朗爆拍攝遇阻滯 憶已故神像山勁感慨

《香港探秘地圖》為營造最真實的詭異氣氛，劇組專誠拉大隊到多個真實靈探熱點取景。主角之一的丁子朗（丁丁）接受訪問時，大爆在元朗廢校拍攝時的恐怖經歷，更憶述在現已清拆的華富邨神像山取景時的感受，坦言劇集為這個已消失的香港地標留下最後身影，別具意義。