香港探秘地圖｜直擊元朗廢校靈探！丁子朗爆拍攝遇阻滯 憶已故神像山勁感慨
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《香港探秘地圖》為營造最真實的詭異氣氛，劇組專誠拉大隊到多個真實靈探熱點取景。主角之一的丁子朗（丁丁）接受訪問時，大爆在元朗廢校拍攝時的恐怖經歷，更憶述在現已清拆的華富邨神像山取景時的感受，坦言劇集為這個已消失的香港地標留下最後身影，別具意義。
丁子朗勇闖元朗廢校 驚爆老鼠叫聲擾亂拍攝
劇中一場重頭戲，是黎耀祥率領龔嘉欣、丁子朗及倪嘉雯前往華富邨義莊探靈，丁子朗透露，除了華富邨，劇組還去到近年因電影《九龍城寨》而爆紅的元朗廢校拍攝。他坦言現場氣氛確實嚇人：「元朗廢校荒廢咗好多年，嗰日拍嗰陣係有啲驚嘅的確，因為有唔少小動物影響拍攝，例如可能會拍到老鼠叫咁。」單是陰暗僻靜的環境，已令人毛骨悚然。
丁子朗憶已拆神像山 感嘆：人傑地靈好平靜
除了廢校，劇組亦趕在清拆前，到華富邨著名的「神像山」拍攝。丁子朗對此地印象極深，大讚人傑地靈：「真係好震撼，左邊係兩層樓咁高嘅神像山，有好多唔同嘅佛祖同觀音，右邊係好平靜嘅海，所以我覺得華富邨真係人潔地靈嘅地方。」他感嘆地說：「好可惜嗰度依家拆咗，如果觀眾想睇嘅話，可以睇番我哋套劇嗰個位，因為劇組真係拍得好靚好有心機。」他表示即使拍攝了整個下午也不覺辛苦，內心感覺非常平靜舒服。
網民睇片勁有共鳴 「神像山拆咗好可惜」
劇組的用心拍攝引起網民關注，特別是記錄了已消失的地標，不少觀眾表示大有共鳴。網民紛紛留言：「神像山真係香港人嘅集體回憶，劇組有心，拍低佢最後一面！」「好彩有劇組拍低，唔係之後想睇都冇得睇。」、「丁子朗都幾大膽，去埋元朗廢校！」「聽佢講老鼠叫都覺得恐怖！」「好想睇返劇入面神像山個景，一定好靚。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期