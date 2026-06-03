香港探秘地圖｜丁子朗夜遊古裝街嚇到大嗌！驚動監製趕嚟營救 畫面勁驚嚇

《香港探秘地圖》一班年輕演員為宣傳劇集可謂瞓身搏到盡！丁子朗（丁丁）在訪問中驚爆，監製為考驗他們的膽量，竟安排了一次「夜遊電視城盲盒任務」，他更自爆在過程中一度被嚇至失控大嗌，聲音大到連在遠處的監製也聽到，要立即趕來「營救」，場面極度驚嚇！