香港探秘地圖｜丁子朗夜遊古裝街嚇到大嗌！驚動監製趕嚟營救 畫面勁驚嚇
廣告
《香港探秘地圖》一班年輕演員為宣傳劇集可謂瞓身搏到盡！丁子朗（丁丁）在訪問中驚爆，監製為考驗他們的膽量，竟安排了一次「夜遊電視城盲盒任務」，他更自爆在過程中一度被嚇至失控大嗌，聲音大到連在遠處的監製也聽到，要立即趕來「營救」，場面極度驚嚇！
丁子朗單拖闖古裝街 伸手不見五指嚇到唔敢入
丁子朗透露，監製為配合劇集靈探情節，特意為他、倪嘉雯及孔德賢安排了一次夜遊電視城古裝街的「試膽」任務。他大讚幕後製作認真：「我哋初頭以為只係簡單拎住支靈探器揈吓揈吓，但最後變成咗一個任務。」他形容現場環境極度恐怖：「當時嗰種黑嘅程度、直頭係伸手不見五指，同埋有啲位真係好黑，我直頭企咗喺門口度唔敢入去。」
丁子朗自爆遇嚇人嘢 奪命狂呼：監製喺好遠都聽到！
任務要求演員單獨行動，令驚嚇程度倍增。丁子朗心有餘悸地憶述：「我哋最後係要單拖自己一個人四周圍走同拍，所以真係驚嘅。」他更驚爆自己被嚇到失控的瞬間：「有一刻我係遇到一啲嘢，嚇到大嗌咗，我好記得我嚇親嘅聲音令監製喺好遠都聽到，即刻趕過嚟救我。」他笑言這個夜遊電視城的片段絕對值得觀眾期待。
網民大讚演員敬業 「想睇丁子朗嚇親個樣！」
演員為宣傳搏命的舉動獲網民大讚，更表示非常期待看到這段驚嚇影片。網民留言：「呢啲宣傳好睇！好過齋坐喺度做訪問！」「丁子朗平時官仔骨骨，好想睇佢嚇到花容失色個樣！」「監製都好玩得，竟然諗到呢招！」「演員真係瞓身搏到盡，值得支持！」「搞到我都想睇返呢集夜遊電視城，一定好好笑！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期