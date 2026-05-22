香港探秘地圖｜倪嘉雯犧牲靚樣噴射式嘔吐！7個GFable造型網民力推拎女飛躍？

無綫劇集《香港探秘地圖》昨晚一集，倪嘉雯（Carmen）飾演的王秀儀為愛沉船，更險被「渣男」阮政峰迷姦，幸好離奇事件發生令她有驚無險！劇中倪嘉雯火力全開，以多個「Gfable」女友感造型上陣，但鏡頭一轉竟犧牲靚樣上演噴射式嘔吐，巨大反差震撼網民，究竟她如何憑此角人氣急升，更被力推問鼎女飛躍？