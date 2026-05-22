香港探秘地圖｜倪嘉雯犧牲靚樣噴射式嘔吐！7個GFable造型網民力推拎女飛躍？
倪嘉雯7大GFable造型曝光 齊蔭短裙冧暈網民
在昨晚（21日）播出的劇情中，倪嘉雯飾演的王秀儀因戀上韓國豪（阮政峰飾）而徹底「沉船」，為了展現角色墮入愛河的少女心，倪嘉雯先後以7個不同殺食造型上陣，當中包括青春活力的短褲短裙仔、微露性感的露腰和露膊裝束，完美駕馭Y2K及Girly風格。再配上她標誌性的稚氣齊蔭、可愛的摸頭仔動作，加上天生呆萌的樣子，將一個戀愛大過天的少女演繹得淋漓盡致，讓不少觀眾看得心動，大讚其女友感滿分。
倪嘉雯演活戀愛腦三大沉船場面
除了造型吸睛，倪嘉雯在劇中多個「沉船」動作更成為網民熱話。劇情講述龔嘉欣與丁子朗為免秀儀太傷心，合力為她炮製「愛的幻象」，過程笑料百出。當中三大「沉船經典」場面最為深刻：第一幕是她雙眼變成心心，並以Bling Bling聲線大叫「愛情係會令一個人充滿力量架」；第二幕是她冧到爆地為心上人煎心形牛扒；第三幕則是她一邊轉圈一邊朗讀「國豪情詩」。倪嘉雯充滿喜感的演繹，將角色完全沉醉在愛情幻想中的狀態表露無遺，令網民都笑言跟著她一起「沉船」。
倪嘉雯拋開玉女包袱 噴射式嘔吐兼變臉猙獰
倪嘉雯不止演繹可愛一面，更為角色徹底拋開靚女包袱，專業精神獲激讚。在早前集數中，劇情講述秀儀飲醉後向國豪「噴射式嘔吐」，畫面極具衝擊力，該幕更被網民製成洗版式Gif圖，瘋傳網絡。而在昨晚一集，劇情揭示秀儀會無預警下由「少女」變「野獸」，脾氣火爆兼瘋狂打人，倪嘉雯瞓身展現猙獰樣，與平日甜美形象形成極大反差，令網民大開眼界，佩服她為演戲可以去到盡，可塑性極高。
網民一面倒力推倪嘉雯拎女飛躍：真心好cute
倪嘉雯憑藉王秀儀一角成功入屋，連續兩日在網上討論區引起熱烈討論，網民對其表現一面倒給予好評，更看好她成為今年「飛躍進步女藝員」大熱人選。留言洗版式大讚：「今年應該拎女飛躍」、「表情好多元，唔會成日同一個樣」、「Carmen 好可愛」、「好難有人會討厭佢」、「（飲醉酒）個樣笑到好蠢好可愛，好入戲」、「勁 Gfable」、「真心好 cute。」