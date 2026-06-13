香港探秘地圖｜倪嘉雯結局神還原Bob頭舞！為1分鐘鏡頭苦練至腳抽筋
結局彩蛋神還原Bob頭舞 變身美食KOL勁驚喜
昨晚大結局尾聲的彩蛋中，劇情交代半年後「探秘小隊」各有發展，當中王秀儀（倪嘉雯飾）已搖身一變成為「美食KOL」。畫面一轉，她竟戴上冬菇頭假髮和黑色粗框眼鏡，以日本知名舞團Avantgardey的招牌造型亮相，與五名舞蹈員在中環多個地點大跳Bob頭舞！雖然舞蹈僅約一分鐘，但製作絕不馬虎，Carmen換上紅、綠、藍三套不同顏色的服裝，肢體動作及誇張表情均神還原，喜感爆棚，連現場的專業Dancers都對她的「舞功」讚不絕口。
倪嘉雯自爆拍攝內幕：「好似拍MV咁好滿意」
對於這場MV級數的彩蛋拍攝，倪嘉雯受訪時直言相當滿意。她透露監製王偉仁非常有心思，特意為團隊準備了三套不同顏色的服裝，並安排在中環不同地點取景，令畫面效果極佳。Carmen興奮地表示：「真係好似拍MV咁，首先監製好好，佢準備咗三套唔同顏色嘅衫畀我哋，又安排咗喺中環唔同嘅位置取景，我自己之後睇番出街都覺得『嗯！好滿意呀！』」可見她對這次演出成果十分自豪。
拍前一日臨急學舞 倪嘉雯苦練過度搞到腳抽筋
這場精彩演出的背後，其實是倪嘉雯的血汗付出。由於時間緊迫，她竟在拍攝前一天才獲安排學舞。為了在鏡頭前有最好表現，Carmen一有時間便埋首喪練，結果因練習過度而導致腳部抽筋，事後更在社交平台分享了貼滿腳貼的照片。她憶述：「我好記得當日跳跳吓，只要一用力就即刻抽筋，所以後期都要就住力嚟跳，連行路都要小心啲。」她還笑言因造型太神似，拍攝時被不少遊客誤以為是真正的日本女團，紛紛上前要求合照。
網民洗版式激讚：「零偶包喜感爆棚！」
彩蛋播出後，網民反應極之熱烈，一面倒大讚倪嘉雯的演出充滿驚喜和誠意，並在討論區洗版式留言。不少觀眾表示完全沒想到結局會有如此驚喜的安排，大讚Carmen的敬業精神。
「完全估唔到結局有呢個彩蛋，Carmen真係好放得開，零偶包！」
「跳得好好喎！表情同動作都跟到足，神還原Avantgardey！」
「為咗1分鐘鏡頭練到抽筋，真係好敬業，抵讚！」
「成個製作都好有心，三套衫加中環街景，拍得好有質感！」
「被遊客認錯真係笑死，證明佢哋扮得好成功！」