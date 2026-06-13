香港探秘地圖｜倪嘉雯結局神還原Bob頭舞！為1分鐘鏡頭苦練至腳抽筋

時裝靈異輕喜劇《香港探秘地圖》昨晚（12日）播出大結局，結局彩蛋竟有天大驚喜！劇中飾演王秀儀的倪嘉雯（Carmen）驚喜化身日本女團Avantgardey，神還原Hit爆Bob頭舞！為短短一分鐘鏡頭，Carmen竟在拍攝前一日才臨急學舞，更練到雙腳抽筋，其敬業精神震驚網民！