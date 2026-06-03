香港探秘地圖｜殯儀之女潘靜文親試瞓棺材！自爆倒插香後黑仔纏身兩度見血

《聲夢》出身的潘靜文（Sherman）首度擔正單元女主角，在靈異劇《香港探秘地圖》中挑戰極限！出身殯儀世家的她竟百無禁忌親身瞓棺材，更自爆拍攝倒插香挑釁神明後，竟黑氣纏身連環受傷，場面心寒又詭異，究竟背後發生了甚麼事？