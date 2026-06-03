香港探秘地圖｜殯儀之女潘靜文親試瞓棺材！自爆倒插香後黑仔纏身兩度見血
潘靜文挑戰死亡視覺 瞓棺材體驗超心寒
劇中潘靜文（Sherman）有多場驚嚇戲份，最大膽一幕莫過於要親身瞓入棺材！由於家中從事殯儀業，Sherman坦言對死亡並不抗拒，拍攝時更大方接受劇組派發的利是，直言百無禁忌。不過，她受訪時直指當真正躺進去、棺材蓋合上的一刻，前所未有的孤獨感湧上心頭，形容是直接體驗「死亡視覺」，感覺相當心寒。她說：「其實瞓棺材之前我係冇驚，但係當我真正入到棺材冚埋個蓋嘅時候，我有一種好孤單嘅感覺。」這份突如其來的感受，連大膽的她也始料未及。
潘靜文為角色搏到盡 預咗剃光頭超專業
除了瞓棺材，潘靜文在劇中還要一人分飾兩角，挑戰清純學生、古典花旦及陰森女鬼等不同造型，難度極高，她坦言：「我都好驚人哋睇唔出有分別。」為此她在聲音和造型上都花盡心思，例如讓其中一個角色多戴帽示人。另一場頭髮被捲入風機的危險場面，雖然劇組已準備假髮確保安全，但Sherman透露自己已做好最壞打算，萬一出意外隨時準備剃光頭，敬業精神獲激讚。她笑言扮女鬼的體驗其實超級好玩，完全投入角色。
拍完倒插香即行衰運 潘靜文自爆兩度仆倒見血
雖然Sherman自認大膽又百無禁忌，但她笑言拍完一場在靈位前「倒插香」（有挑釁神明請鬼之意）的戲份後，運氣似乎急轉直下！她憶述之後竟接連發生意外：「我之後咁啱係咁整親隻腳，首先喺一個 party 度我睇唔到一個大喇叭，跟住成個人跌低咗刮損又瘀晒。」禍不單行，事隔一個月，她參加電台運動會時再度出事：「然後跑步又仆低咗，仆得都唔淺，係要去洗傷口嗰隻。」連環意外讓她也覺得相當邪門。
網民激讚夠專業 「殯儀之女拍鬼片無得輸」
潘靜文為劇集搏到盡的專業表現，引來網民洗版式討論，大讚她夠敬業！不少人對她「殯儀之女」的背景大感興趣，認為由她來演靈異題材特別有說服力。有網民留言：「Sherman真係好大膽，瞓棺材都夠膽死！」、「殯儀之女拍鬼片，簡直係天選之人，無得輸！」、「聽到佢話準備剃光頭都嚇親，太專業喇！」、「倒插香之後即刻行衰運，信不信由你，真係有啲邪。」更有粉絲表示心痛：「聽到佢仆親要去洗傷口，好心痛啊！要小心啲啊！」