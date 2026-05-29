香港探秘地圖｜莊思明眼鏡娘爆喊演技獲激讚！鄧伊婷再演小三竟獲同情？

昨晚（5月28日）播出的《香港探秘地圖》狐仙單元迎來圓滿結局，當中莊思明飾演的女強人淑貞，因懷疑丈夫出軌而情緒崩潰一幕，演技大爆發震撼網民！另一邊廂，「御用邪花」鄧伊婷再度飾演小三，角色卻迎來意外反轉，究竟兩位女演員如何憑此單元成功刷新觀眾印象？