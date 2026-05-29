香港探秘地圖｜莊思明眼鏡娘爆喊演技獲激讚！鄧伊婷再演小三竟獲同情？
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昨晚（5月28日）播出的《香港探秘地圖》狐仙單元迎來圓滿結局，當中莊思明飾演的女強人淑貞，因懷疑丈夫出軌而情緒崩潰一幕，演技大爆發震撼網民！另一邊廂，「御用邪花」鄧伊婷再度飾演小三，角色卻迎來意外反轉，究竟兩位女演員如何憑此單元成功刷新觀眾印象？
莊思明爆喊自責演技大爆發
在昨晚的劇情中，莊思明飾演的女強人淑貞，在黎耀祥飾演的一臣幫助下，驚覺自己與老公已足足13年沒有合照，更一直冷落對方，婚姻早已陷入危機。其後在醫院向龔嘉欣哭訴的一幕，莊思明全程哭得自然且極具感染力，一邊哽咽一邊後悔地自責，將一個事業成功但忽略家庭的女強人的悔恨與無助演繹得淋漓盡致，其高貴大方的長直髮「眼鏡娘」造型，配上這場撕心裂肺的哭戲，成功獲得網民一致認證。
御用邪花鄧伊婷演活回頭是岸小三
至於經常因演活小三角色而被封為「御用邪花」的鄧伊婷，這次在劇中飾演的曉悅雖然同樣是小三，卻展現了截然不同的層次。劇中她不僅是個貪心、迷信又現實的女人，更意外懷孕，令莊思明的婚姻陷入危機。然而，這個角色最終被何晉樂飾演的明輝一片痴心所打動，選擇重返真愛身邊，展現出「回頭是岸」的一面。鄧伊婷成功演活了小三角色內心的掙扎與轉變，不再是單純的奸角，為角色注入了更多人性化的色彩。
網民洗版式討論：演技備受認證！
對於兩位演員的突破，網民反應極為熱烈，討論區被洗版式討論。不少人對莊思明的演出刮目相看，留言大讚：「莊思明喊得好有感染力，完全睇到個心都實埋！」「佢個眼鏡娘look好正，加埋場喊戲，演技備受認證！」「估唔到佢可以演得咁好，刮目相看！」同時，鄧伊婷的角色也引起熱議：「今次個小三有啲唔同，最後竟然有啲同情佢。」「鄧伊婷又靚又識做戲，希望下次唔好再做小三啦！」「佢同何晉樂條線都好感人。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期