香港探秘地圖｜兵頭花園真有鬼故？揭秘石獅子吐石傷人傳說 入夜傳哭泣聲勁心寒
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《香港探秘地圖》昨晚播出的「錯摸鬼故」發生在香港動植物公園，但原來這個俗稱「兵頭花園」的真實地點，本身就流傳著不少恐怖都市傳說！當中以「石獅子吐石傷人」最為聞名，更有指公園入夜後會傳出神秘哭泣聲，情節比劇集更令人心寒！
揭秘兵頭花園名字由來 港督辦公地變俗稱
到底香港動植物公園為何會被稱為「兵頭花園」？這要追溯至香港開埠初期。當時政局不穩，盜賊橫行，因此港督多由軍人出身，作為香港眾兵之首，故被市民俗稱為「兵頭」。由於當時賊比兵多，做「兵頭」絕非易事。據聞曾有港督在動植物公園內辦公，久而久之，該處便被市民稱為「兵頭花園」，這個充滿歷史感的稱呼一直流傳至今，成為了香港人的集體回憶。
石獅子成精吐石傷人 恐怖傳說逐個數
關於「兵頭花園」最廣為人知的，莫過於石獅子成精的傳說。話說在過去，曾有一對情侶在園內遊覽時，男方頭部突然被不明硬物擊中，血流如注。他們驚魂未定之際，在地上發現一顆石頭，其樣式竟與旁邊石獅子口中所含的石珠一模一樣！自此，「石獅子會吐石珠傷人」的傳聞不脛而走，為這個歷史悠久的公園蒙上了一層詭異的面紗，成為老一輩口中經常提起的鬼故。
警察都中招？入夜頻傳神秘哭泣聲
石獅子傳說越傳越烈，後來更衍生出不同版本，有指甚至連警察都曾被石珠擊中過。除了傷人傳聞，另一個令人毛骨悚然的說法，是公園入夜後會變得非常「猛鬼」。據聞在深夜時分，園內經常會無故傳出陣陣哭泣聲，但卻尋不着其來源，令公園的恐怖指數直線飆升。不少網民看完劇集再重溫這些都市傳說後，都表示：「細個聽阿媽講過石獅子故仔，估唔到係真！」、「睇完《探秘地圖》再睇呢段歷史，毛骨悚然！」、「以後唔敢夜晚去行了…」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期