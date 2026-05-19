香港探秘地圖｜兵頭花園真有鬼故？揭秘石獅子吐石傷人傳說 入夜傳哭泣聲勁心寒

《香港探秘地圖》昨晚播出的「錯摸鬼故」發生在香港動植物公園，但原來這個俗稱「兵頭花園」的真實地點，本身就流傳著不少恐怖都市傳說！當中以「石獅子吐石傷人」最為聞名，更有指公園入夜後會傳出神秘哭泣聲，情節比劇集更令人心寒！