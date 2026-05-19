香港探秘地圖｜關嘉敏紅Bikini驚喜客串！出水芙蓉被封利智2.0 網民：肯定洗版
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新劇《香港探秘地圖》首集除了有視帝黎耀祥坐鎮，一眾配角及客串亦充滿驚喜！當中，身材火辣的關嘉敏（Carman）以一身鮮紅色比堅尼震撼登場，上演「出水芙蓉」一幕，更被網民大讚有昔日性感女神利智的影子，預言她的畫面定必引發網絡洗版熱潮！
關嘉敏火辣身材成焦點 紅色比堅尼上演水底英姿
在昨晚播出的第一集中，以好身材見稱的關嘉敏驚喜客串，成為全晚一大亮點。劇情中，她穿上一套極為搶眼的鮮紅色比堅尼，完美突顯其零贅肉的健美體態。鏡頭先是捕捉了她在水底暢泳的優美身姿，隨後更上演一幕經典的「出水芙蓉」，濕身效果極盡性感，畫面相當震撼。不少觀眾直言目光完全被她吸引，大讚其身材管理得宜，為劇集增添了意想不到的視覺享受。
昔日性感女神影子再現 網民大讚似利智
關嘉敏的驚艷亮相，不僅讓觀眾大飽眼福，更讓不少網民聯想起了80、90年代的性感女神利智。有利智當年的經典泳裝造型作對比，網民認為關嘉敏無論在身形線條還是散發出的健康性感魅力方面，都帶有利智的影子，並封她為「利智2.0」。這個高度評價足以證明關嘉敏這次的客串極為成功，性感形象深入民心，更有網民揚言關嘉敏上水一幕定必引發洗版熱潮。
《女神配對計劃》效應 葉蒨文閃現同樣吸睛
除了關嘉敏，另一位憑藉節目《女神配對計劃》彈起的葉蒨文（Sophie）亦在劇中客串。雖然她只是以閃現的形式飾演劇中的大紅人角色，戲份不多，但依然成功引起網民關注，再次證明《女神配對計劃》的效應非同小可，成功為一眾女藝人累積了相當高的人氣。網民紛紛留言表示，即使是短短幾秒的鏡頭，也認出了她，並期待她們未來有更多演出機會，而網民的直接反應就是：「關嘉敏好 Fit」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期