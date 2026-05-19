香港探秘地圖｜關嘉敏紅Bikini驚喜客串！出水芙蓉被封利智2.0 網民：肯定洗版

新劇《香港探秘地圖》首集除了有視帝黎耀祥坐鎮，一眾配角及客串亦充滿驚喜！當中，身材火辣的關嘉敏（Carman）以一身鮮紅色比堅尼震撼登場，上演「出水芙蓉」一幕，更被網民大讚有昔日性感女神利智的影子，預言她的畫面定必引發網絡洗版熱潮！