香港探秘地圖｜黎耀祥露「衰格」真面目！倪嘉雯突大暴走施襲 莫非係終極Big Boss？

時裝靈異輕喜劇《香港探秘地圖》本周進入結局篇，劇情迎來驚天大逆轉！在劇組最新發放的「結局搶先睇」片段中，一直被認定是神棍的莊一臣（黎耀祥飾）竟展現出極「衰格」的囂張真面目，而「戀愛腦」王秀儀（倪嘉雯飾）更突然大暴走，對莊一臣連番施襲！究竟黎耀祥是否才是終極Big Boss？