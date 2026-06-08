香港探秘地圖｜黎耀祥露「衰格」真面目！倪嘉雯突大暴走施襲 莫非係終極Big Boss？
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時裝靈異輕喜劇《香港探秘地圖》本周進入結局篇，劇情迎來驚天大逆轉！在劇組最新發放的「結局搶先睇」片段中，一直被認定是神棍的莊一臣（黎耀祥飾）竟展現出極「衰格」的囂張真面目，而「戀愛腦」王秀儀（倪嘉雯飾）更突然大暴走，對莊一臣連番施襲！究竟黎耀祥是否才是終極Big Boss？
香港探秘地圖結局周預告 黎耀祥疑為終極Big Boss
《香港探秘地圖》自播出以來，劇情輕鬆有趣，但隨著結局周來臨，多個角色的神秘身世將逐一揭曉。繼上周揭開畢萍（龔嘉欣飾）的心魔後，本周焦點將落在莊一臣（黎耀祥飾）、王秀儀（倪嘉雯飾）及高文彬（丁子朗飾）身上。在宣傳活動中播放的「結局搶先睇」片段中，黎耀祥飾演的莊一臣一改之前神神怪怪的形象，展現了極度囂張跋扈的真面目，令觀眾大感錯愕，紛紛猜測他可能才是隱藏在幕後的終極大反派。
倪嘉雯「戀愛腦」人設崩壞 突向黎耀祥下殺手
結局預告中另一大爆點，是倪嘉雯飾演的王秀儀突然性情大變。她本身是個神神怪怪的「戀愛腦」，但在片段中所見，她竟上演「終極大暴走」，對著莊一臣連番施襲，似乎要將對方置諸死地。究竟是什麼原因讓她對莊一臣產生如此大的恨意，甚至動了殺機？劇組留下懸念：「莫非二人背後有血海深愁？」這也暗示兩人的關係將有驚人發展，絕非表面看來那麼簡單。
網民洗版式討論：估唔到祥哥先係大佬！
這段充滿爆點的預告片成功引起網民洗版式討論，對黎耀祥的黑化及倪嘉雯的暴走感到非常期待。
「嘩！估唔到祥哥先係最終大佬，呢個反轉好正！」
「倪嘉雯做咩突然發癲？佢同祥哥有咩深仇大恨？好想快啲知！」
「一直以為祥哥係神棍，點知係衰格，演技派真係唔同啲！」
「結局周咁爆，一定要準時睇直播！」
「唔通成套劇都係祥哥佈嘅局？細思極恐！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期