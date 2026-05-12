香港探秘地圖｜龔嘉欣硬撼神棍黎耀祥！拆解7大都市傳說真相勁心寒
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由《靈戲逼人》監製王偉仁打造的全新靈異輕喜劇《香港探秘地圖》即將在下周一（18日）首播，劇中龔嘉欣將飾演一位極具科學頭腦、凡事講求邏輯的女子，誓要揭穿風水大師黎耀祥的神棍真面目！兩人將圍繞7大香港都市傳說展開連場激辯，究竟科學能否解釋一切靈異現象？
下周一首播 揭秘7大都市傳說
《香港探秘地圖》故事以7個香港人耳熟能詳的都市傳說為藍本，包括恐怖的大學校園傳說、片場靈異故事、轟動一時的華富邨UFO目擊事件，以及令人不寒而慄的結界之謎等。劇情講述女主角畢鳴（龔嘉欣飾）為人極度理智，擅長以邏輯思維分析事物，她決心透過深入探討及破解各式各樣的都市傳說，一步步挑戰被外界奉為大師的莊一臣（黎耀祥飾），誓要向公眾揭露其神棍的真面目。劇集將帶領觀眾穿梭於現實與傳說之間，探尋這些詭異故事背後可能隱藏的真相，過程充滿懸疑與張力。
《靈戲逼人》監製新作 黎耀祥龔嘉欣鬥戲
新劇由《靈戲逼人》金牌監製王偉仁親自操刀，並由李昊、陳可兒擔任編審，演員陣容強勁，除了視帝黎耀祥與視后龔嘉欣擔正外，還集結了丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、關曜儁及黃子桐等一眾好戲之人。黎耀祥與龔嘉欣的角色設定南轅北轍，一個是深信玄學命理的風水大師，另一個則是崇尚科學證據的理性主義者，兩人將在劇中就各大都市傳說展開連番惡鬥，價值觀的碰撞預計會擦出激烈火花，成為劇集一大看點。
網民期待值爆燈：終於有本土題材！
劇集尚未播出，已在網上引起熱烈討論，不少網民對「科學 VS 玄學」的設定表示極大興趣。有網民留言表示：「好期待祥哥同嘉欣鬥戲！呢個組合好新鮮！」、「華富邨UFO！細個聽到大，終於有人拍！」。更多人對劇集選材大表讚賞：「終於唔係純粹愛情劇，有啲新意！」、「呢啲香港本土都市傳說題材好吸引，一定要追！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期