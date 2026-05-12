香港探秘地圖｜龔嘉欣硬撼神棍黎耀祥！拆解7大都市傳說真相勁心寒

由《靈戲逼人》監製王偉仁打造的全新靈異輕喜劇《香港探秘地圖》即將在下周一（18日）首播，劇中龔嘉欣將飾演一位極具科學頭腦、凡事講求邏輯的女子，誓要揭穿風水大師黎耀祥的神棍真面目！兩人將圍繞7大香港都市傳說展開連場激辯，究竟科學能否解釋一切靈異現象？