JFFT日本自駕炒車 「爆喊」還原意外現場 網民爆笑：就係咁出色
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人氣YouTube頻道「JFFT」一行5人日前到日本東京旅行，玩自駕遊都玩得特別多色水！旅程第二日（今日）竟然發生交通意外，其中負責開車的成員良少更被「上孖葉」，竟變「真・意外現場」！
「JFFT」遊日自駕遊 第2日即炒車
「JFFT」一行5人日前到日本東京旅行，今次他們決定自駕遊。在第2日（今日）去到河口湖與最新掛上的「黑布」打卡後，成員良少駕駛回到市區，中途車輛在行駛時被撞，致車輛前方右邊撞花。根據成員米爺描述，當時與肇事車輛同時準備Cut線，他們打算「3線換2線，再換1線」，而肇事車輛打算「3線換1線」，於是正當他們打算轉線時，肇事車輛突然出現在前面，於是「收唔切」，引致意外，事件中沒有人受傷。
網民嘲：你哋話無富士山好悶，良師傅自己加行程！
炒車後網民對於佢哋嘅操作表示：「你哋話無富士山好悶，良師傅自己加行程，日本警局去過未？」、「冇辦法相信JFFT去到日本都可以被炒車」、「意外現場，人類智商總都不太高」、「點諗到意外現場都要拍新MV」、「真・意外現場」等。
床哥事後開Live交代事件 網民：條片好X出色！
意外一出，JFFT拆彈反應唔慢！床哥事後馬上開Live「扮開記者會」交代事件，床哥指在日本時間4點左右，在日本橋站往上野的高速公路上發生交通意外，當時負責開車的良介負解釋因為掛住望住左邊啲車，一意識到前面有車就已經撞車，講講吓仲「爆喊」。
良少指一個交通意外率涉到兩架車雙方一定有責任，當下十分生氣，心想「點解要撞我！」。但眼見肇事司機一拐一拐落車，手拿着錢包時走向他時，良少恍然大悟，明白到所有司機並非有心撞人，希望年長的肇事司機不要因而嚇到。
不過，網民都留言大讚JFFT夠幽默：「J台就係咁出色 公關部部長炒車」、「條片好X出色！可上JFFT top 5影片。將成件炒車唔開心事件 都可以自嘲反諷，變成咁娛樂。正常人去旅行依啲位一定反晒面，收埋佢無人知，JFFT 就係咁出色」、「冇辦法相信撞車都可以咁出色」等。
圖片來源：IG@jfft_justforfun、YouTube@JFFTlive