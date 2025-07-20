韋帕颱風｜TVB女記者陳尚萱直播碼頭實況 吹到聲震企唔穩 網民熱議：辛苦
TVB女記者陳尚萱直播碼頭實況
陳尚萱在風暴中的直播片段在網上廣為流傳，她在片中手按頭盔，顯得相當狼狽。「次次都推女記者出去。」一些網民對此表示不滿，認為不應該再讓記者在風暴中進行海邊直播。同時，也有網民讚女記者專業：「真係專業到不得了。。respect」、「咁危險，需唔需要搵人喺海邊咁報啊？」、「有冇搞錯呀 咁危險搵個𡃁妹出去報」
陳尚萱背景公開 修讀香港大學新聞學
陳尚萱於2020年畢業於拔萃女書院，並於2024年完成香港大學新聞學學士學位。她於2023年加入無綫電視成為實習記者，畢業後轉為全職記者。由於她操流利的英語，被安排兼任明珠檯記者。她不僅在風暴報道中成為焦點，去年中秋節的直播失誤也曾引起關注，當時她在轉換畫面時似乎未準備好，被工作人員提醒後，她用廣東話回應：「咩呀？嚇？到我呀？」然後才轉用英文開始報道。
明珠台新聞直播「放送事故」陳尚萱驚呼「吓？到我呀」
在中秋節那天，女記者陳尚萱負責直播維園的情況。當轉到她為明珠台報道時，主播Timothy Li介紹她時，鏡頭捕捉到她正在看手機，似乎沒意識到直播已經開始。現場工作人員的提醒讓她驚覺「喂！講啦！講啦！」她用廣東話驚訝地說：「咩呀…吓？到我呀？」連主播Timothy Li也用廣東話催促：「Celine講。Celine講。開始呀」，這種情況在以英語為主的明珠台十分罕見。不過，陳尚萱很快「轉channel」，以英文繼續報導。
陳尚萱中秋當晚做咗接近十次維園Live，由無雨，做到有雨，再到無雨，普通話英文同廣東話都係佢負責報道，可謂非常賣力！
網民反應兩極：佢好cute，識執生
影片播出後，網民反應兩極，有人大讚「佢好cute，識執生」，不過亦有少部份人批評掛住睇手機：「D 英文好好聽」「佢似睇緊稿，問題似係出於現場冇人及時叫開波，佢即刻轉專業樣都好專業」「唔cue人就開機係camera man 同panel 既問題」「其實celine 又幾鎮定，系roll機條友好有問題」亦有人欣賞「秒速變臉變聲 好pro」「真心佢嘅處理手法同應變能力值得一讚」。
有片重溫！
2024中秋夜 陳尚萱長駐維園雙語直播大受歡迎
不同電視台都派員走訪各區，早前採訪颱風摩羯「食風食到傻笑」而上位的TVB派出新晉女記者陳尚萱（Celine），在最熱中秋的晚上被安排長駐維園花燈會現場直擊市民遊玩實況，由六點半新聞開始天未黑已經見到她在翡翠及明珠台新聞時段做直播，一貫童顏加笑意盈盈的狀態，不少觀眾留下正面印象。
陳尚萱遇黃雨臨危不亂 灰色外套上身帶笑直播不掃興
到後來遇上黃色暴雨，陳尚萱就在白色短袖Tee外加上灰色防風外套就繼續進行直播，暴雨之下外套防水能力似乎有限，但記者仍然保持笑容描述市民賞月期間走避的情況，表情管理做到100分！