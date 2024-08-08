蘇麗珊傳遭唱片公司冷待 靠按摩店維生 網民嘲出道10年歌影視都唔合格
蘇麗珊幕前零收入被「雪藏」 靠按摩店搵食
據報導指，雖然她曾是公司華納唱片的「親生女」，並且沒有任何負面新聞，但近年來她的曝光和收入顯著減少，歌曲生產也大幅減少，甚至連廣告和商演機會也被轉讓給其他人。但隨著時間過去，蘇麗珊工作量下跌，造歌數量去年只有2首，今年就0作品推出。另外亦曾有有客戶想找蘇麗珊工作，但可能被雪藏關係，最終沒有下文。有消息指出，蘇麗珊靠同男友經營的按摩店維持收入，而她的前東家寰亞有意邀請她回巢。
網民批蘇麗珊出道10年冇樣掂：正正經經揾份工打啦
2014年接拍了首部電影《哪一天我們會飛》出道的蘇麗珊，至今出道已10年，網民質疑蘇麗珊近年歌影視都唔合格，毫無突破：「衰D講，除初出道青新感討好外根本冇其他優點，之後各方面又冇突破」「請問蘇小姐有幾多首歌係唱到街之巷聞？ 仲好意思講自己出道1 0年？ 不如唱返首一事無成啦」「點解可以越大越醜？ 」「正正經經揾份工打啦….. 幾多歲人呀？仲發明星夢！ 」
蘇麗珊《繩角》演技被轟「廢到出戲」
2022 年ViuTV劇集《繩角》踏入結局周，蘇麗珊飾演反派Big boss被批評，完全表達不到奸到出汁的感覺，網民勁彈：「明明套劇算少有高汁啲，個女boss啲戲廢到出戲」、「反派最需要演技就求其搵條友做」、「蘇麗珊完全唔適合呢個角色，重casting嗰個真係好有問題」、「我都唔明點解會搵佢做，冇佢套劇會好睇好多」、「佢眼神無乜變化」、「佢做呢種角色太早，搵啲類似周秀娜嘅做會好啲」。
網民批蘇麗珊唱歌仲得人驚
蘇麗珊除了開咖啡店及按摩店做老闆娘，更殺入樂壇，加盟華納唱片曾揚言朝創作人方向出發。不過，網民表示蘇麗珊的高峯期已經係《哪一天我們會飛》：「佢嘅高峰停留咗喺哪一天」、淨係識呢套（《哪一天我們會飛》）」、「果時賣可愛青春，自然學生妹感覺，因為做返自己相近所以易演」，又批評蘇麗珊唱歌仲得人驚。
因《繩角》俾人「inbox」問候
對於《繩角》負評一事，蘇麗珊自言無諗過會有咁多人關注自己的演技，仲收到唔少人直接「inbox」大鬧她：「會DM鬧我，我同佢講真係唔好意思，但我希望大家可以繼續支持，因為佢哋好多人練到好大隻，佢哋係花咗好多心機去拍呢套劇，台前幕後好努力喺一個好短嘅時間下拍呢套劇。」她樂觀面對，多謝大家的評論，她表示一開始接到劇本時都掙扎咗好耐要唔要接呢個角色，因為同自己其實太大出入，早前她IG亦有提到「導演給我的指令卻是一種我從未想過的演繹方式」，似乎大家都可以理解多啲蘇麗珊呢種新的演技。
與游學修戲假情真拍拖十個月
其實蘇麗珊早於社交平台指導演透露當初邀她演出是因為她外表看起來無毒，指導演給她的指令係一種從未想過的演繹方式：「人前就是浮誇的大笑扮傻，虛偽的談話；而對待每場拳賽就像玩遊戲打機一樣，好玩是最重要的！」蘇麗珊表示知道自己仲有好多進步空間，會接收所有讚與批評的意見。蘇麗珊於2015年拍攝電影處女作《哪一天我們會飛》，一出道即獲提名台灣「第52屆金馬獎」及「第35屆香港電影金像獎」最佳新演員獎，她更與游學修戲假情真，不過戀情只維持了約十個月，兩人就分手收場。其後蘇麗珊電影一套接一套，又曾遠赴美國洛杉磯進修戲劇。