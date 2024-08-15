36歲輕度智障女假借折扣價代購Mirror演唱會等票 涉款高達呢個數？

騙徒手法層出不窮！一名36歲患輕度智障的女文員，因聲稱能以折扣價代購迪士尼年票和Mirror演唱會門票等商品，引誘買家匯款後便斷絕聯絡，導致160名受害者被騙，涉及金額接近95萬港元。該女子已在法庭上承認六項欺詐罪行，法官評價此案情節嚴重，並指出該名女子的前科紀錄不佳，過去的刑罰未能有效遏止其犯罪行為，因此判處她入獄28個月。

