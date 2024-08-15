36歲輕度智障女假借折扣價代購Mirror演唱會等票 涉款高達呢個數？
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騙徒手法層出不窮！一名36歲患輕度智障的女文員，因聲稱能以折扣價代購迪士尼年票和Mirror演唱會門票等商品，引誘買家匯款後便斷絕聯絡，導致160名受害者被騙，涉及金額接近95萬港元。該女子已在法庭上承認六項欺詐罪行，法官評價此案情節嚴重，並指出該名女子的前科紀錄不佳，過去的刑罰未能有效遏止其犯罪行為，因此判處她入獄28個月。
被告背景6歲被診斷為輕度智障 有過25項前科
陳家穎，現年36歲，曾於六歲時被診斷為輕度智障，並有過25項前科，其中包括八項欺詐罪。她於2022年5月至7月間，通過WhatsApp、Facebook群組及其他社交渠道，宣稱可以提供折扣價格購買迪士尼相關產品和演唱會門票。受害者根據她的指示進行轉賬後，便無法再與她取得聯繫。她在同年7月被捕。
辯護律師求情及法官判決
辯護律師提到，陳家穎的成長背景複雜，小時候因智力問題而就讀特殊學校，成年後因交友不慎而誤入歧途。在獄中，她接受了宗教輔導並有所反省。另提到其中一名買家損失最多逾5萬，此案件的受害者損失慘重。法官在判決時考慮到被告的背景和持續犯罪的嚴重性，原本設定的刑期為36個月，後因被告早期認罪而減至28個月。
網民回應：係咪勵志故事嚟
事後，不少網民亦紛紛回應，更認為搵代購買嘢真係要好小心，亦有人猜測可能還有幕後Boss未繩之於法：「報東張！」「俾佢呃嗰班」「係咪勵志故事嚟」「呢個係咪可以拍成電影」「天才定智障呀！！！我好亂呀！！」。
《東張》都報過訂購演唱會門票騙案 港姐冠軍中招？
關注大大小小的騙案嘅TVB節目《東張西望》亦有報道過訂演唱會門票騙案嘅類似事件。今年1月，香港甲組女子足球隊「247足球會」前高層周志業（Frankie）涉嫌訛稱可內部認購演唱會門票，最終超過100人向佢畀咗錢訂門票後拎唔到門票，涉款約600萬港元，最終涉以欺騙手段取得財產罪被捕。而港姐冠軍陳庭欣都試過「中招」！
陳庭欣接受訪問講咗受騙過程，佢解釋有時都會幫朋友買飛，「但我每次都同朋友講明我同Frankie呢個人都唔係好了解呀啫。不過我認識佢，曾經幫（托）佢買過，我都係有飛嘅！所以而家（受害人）我連埋我啲朋友加埋五個人左右啦，我哋買嘅飛嘅數量嘅錢可能係3萬幾4萬蚊囉總共。」最後騙徒沒有覆機，陳庭欣表示後來睇新聞先知道佢都被警察拘捕。
圖片來源：IG@mirror.weare