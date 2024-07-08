方力申旗下小泳手被拒參加錦標賽 反擊泳總聲明：話晒我曾經為港爭光
方力申反擊泳總聲明：我真的怒了！
在一次慈善活動中，方力申再次被媒體問及有關泳會和小泳手的情況。他表示，泳總的聲明並未針對制度問題給予回應，反而讓他感到被誤解。「我真的怒了。我曾經同時保持至少八項香港紀錄，其中兩項更保持了超過二十年才被打破」、「我梗係嬲！話晒我曾經為港爭光，為總會服務多年，我咁有心為件事好，大家明眼人都知咩事，仲出口話我好似抹黑佢，但似乎係佢抹黑我喎！呢啲真係好難忍。」
方力申忍痛割愛 為小泳手尋求解決方案
面對制度的不公，方力申只能割愛，不得不考慮為小泳手轉會至其他高級泳會，以便參加比賽。他透露「最遲9月為小泳手轉會」，希望在未來半個月內能有所改變，讓小泳手能留在自己的泳會。此外，他也提到了家長對此事的擔憂，擔心這會影響孩子未來的發展。
呼籲泳總改革升級制度
方力申認為，如果泳手的成績已達標，就應該有參賽的權利。「作為運動員出身，我覺得你要推廣游泳，培育人才，正正就係個小朋友遊得好嘅時候，你無理由唔俾佢遊。你作為總會，你唔係提攜人才咩？呢啲泳會唔得，咁有冇上一級機制？有，但唔透明，要上面一級退會，你先可再申請，而一年只得一次審核，咁就有機會。到時蚊都瞓，唔係無機會，難啲囉！」他強調，現行的制度扼殺了許多有潛力的泳手，希望泳總能夠正視問題，進行必要的改革。
網民意見：今次我撐方力申
事件引起唔少網民討論，很多網民都支持方力申發聲：「跑步游水已經係最簡單，快就係贏，點解仲要其他標準」、「方力申係名人出聲已經叫有D NOISE」、「今次我撐方力申」、「方力申勁型」、「希望九歲小朋友可以參賽」
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