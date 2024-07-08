方力申旗下小泳手被拒參加錦標賽 反擊泳總聲明：話晒我曾經為港爭光

香港泳壇近日發生一件廣泛爭議事件，涉及前香港游泳代表方力申和香港泳總。方力申旗下泳會擁有一名9歲的天才小泳手，原本有望參加即將到來的錦標賽，但因泳會級別問題，該泳手最終未能參賽。方力申對此表示極度不滿，並對泳總的處理方式提出質疑。「避免因負面報導對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。」

