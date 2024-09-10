TVB資深演員李海生病逝享年83歲回顧其光輝演藝生涯
廣告
李海生在TVB劇集《愛·回家之開心速遞》的申叔一角相當入屋。這位曾經在無數TVB劇集中扮演重要角色的甘草演員，因皮膚生毒瘡引致背脊潰爛，經過細菌感染後情況惡化，最終於昨日在醫院病逝，享年83歲。李海生被譽為TVB的「綠葉王」，他在《愛·回家之開心速遞》中飾演的保安員「申叔」角色深入人心。不幸的是，儘管他於去年12月已經退休，享受晚年生活，今天卻傳來了他的噩耗。
早年生涯與武術背景
李海生的演藝生涯始於1963年，當時他參加了「香港先生」選舉。他曾經提到，由於家境貧寒，童年時代的娛樂活動不多，因此他經常游泳和學習功夫。年輕時的他已經練就了一副健碩的身材。李海生是一位詠春高手，與狄龍是同門師兄弟。在70年代，他被狄龍推薦至邵氏成為動作演員，並與劉家輝合作了《少林三十六房》。由於他的武術造詣深厚，曾多次與武打巨星洪金寶、成龍等合作，參演了多部電影，包括《肥龍過江》、《A計劃》和《龍的心》等。
晚年轉型與獲獎榮譽
進入晚年後，李海生開始轉型，多演正派角色。在《愛·回家之開心速遞》中，他飾演的保安員申叔與劉桂芳飾演的清潔部頌姐之間的感情戲，展現了他的喜劇天分。在退休前，李海生一直活躍於幕前，並在2018年2月獲得香港動作特技演員公會的表彰，頒發「傑出貢獻大獎」，以表彰他對香港影視界的貢獻。
圖片來源：TVB