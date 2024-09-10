TVB資深演員李海生病逝享年83歲回顧其光輝演藝生涯

李海生在TVB劇集《愛·回家之開心速遞》的申叔一角相當入屋。這位曾經在無數TVB劇集中扮演重要角色的甘草演員，因皮膚生毒瘡引致背脊潰爛，經過細菌感染後情況惡化，最終於昨日在醫院病逝，享年83歲。李海生被譽為TVB的「綠葉王」，他在《愛·回家之開心速遞》中飾演的保安員「申叔」角色深入人心。不幸的是，儘管他於去年12月已經退休，享受晚年生活，今天卻傳來了他的噩耗。

