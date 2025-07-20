張家輝驚喜現身陳慧琳紅館演唱會 足本有片重溫與Kelly合唱〈眼睛想旅行〉
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7月19日晚上颱風韋珀三號懸掛中，《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》迎來了第7場演出，特別嘉賓張家輝與Kelly陳慧琳合作演繹〈眼睛想旅行〉，為樂迷帶來了一場意想不到的驚喜。張家輝不僅展示了他苦練已久的舞技，還獨唱了他自編自導自演的電影《贖夢》的主題曲〈永遠的失眠〉，讓現場觀眾大為歡呼。
張家輝舞台魅力
張家輝提到，這已是他第二次作為Kelly的演唱會嘉賓，上一次是十年前。他希望每十年都能參與一次，並開玩笑說下次可能會拉二胡或彈琵琶。在演唱會上，Kelly 先在大螢幕上播放了張家輝的經典電影歌唱演出，包括《化骨龍與千年蟲》、《金雞SSS》及《中華賭俠》等經典片段。
舞台上驚喜互動
演唱《眼睛想旅行》初段張家輝只是棟篤企獻唱，但去到歌曲中段，張家輝突然展示了他的舞蹈才能，現場觀眾都超級驚喜！其後獨唱〈永遠的失眠〉時，張家輝表示自己的舞蹈已達到「專業水平」，並感謝了幾位排舞老師，但也自豪地說：「自己本身都有啲天份先得」。「自己本身都有啲天份先得」。演出結束後，他還透露有意開設個人演唱會，讓更多人欣賞他的表演。
Kelly感激張家輝抽時間狂練舞
演唱會結束後，Kelly在社交網絡上再次表達對張家輝的讚賞：「被電影才華耽誤嘅跳唱歌手!!!! 睇完呢首《眼睛想旅行》真係成個人精神哂!!!!!!! 多謝家輝特登抽時間狂練舞！」
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期