張家輝驚喜現身陳慧琳紅館演唱會 足本有片重溫與Kelly合唱〈眼睛想旅行〉

7月19日晚上颱風韋珀三號懸掛中，《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》迎來了第7場演出，特別嘉賓張家輝與Kelly陳慧琳合作演繹〈眼睛想旅行〉，為樂迷帶來了一場意想不到的驚喜。張家輝不僅展示了他苦練已久的舞技，還獨唱了他自編自導自演的電影《贖夢》的主題曲〈永遠的失眠〉，讓現場觀眾大為歡呼。