香港秘密搜查官｜Mike導又自肥 教女游狗仔式 沈殷怡投訴被呃
ViuTV節目《香港秘密搜查官》去到第14集，Mike導邀請多位曾與「無制限OT編集団」合作的嘉賓擔任客席搜查官，除了ERROR，兩位「郊遊遊」的美女沈殷怡與陳欣妍都有份，更以泳裝出鏡晒身材，沈殷怡的黑色透視一件頭好搶眼，不過事後她卻質疑Mike導自肥兼呃人！
撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、[email protected]
《香港秘密搜查官》請外援
由Mike導主理的《香港秘密搜查官》繼續尋找香港秘密，第14集仲搵外援幫手做客席搜查官，包括ERROR成員及《美女郊遊遊》主持沈殷怡及陳欣妍。
落水環節最吸引
這集《香港秘密搜查官》節目共有5個任務，分別是去大澳搵魚人、用肥仔（梁業）測試打小人成效、193（郭嘉駿）自製可樂、阿Dee去西貢搵牛以及沈殷怡及陳欣妍齊學狗仔式，唔使講，兩位美女落水肯定是全集焦點。
沈殷怡透視取勝
沈殷怡與陳欣妍都是有料之人，不過身穿黑色透視一件頭泳衣的沈殷怡就較有睇頭，仲要跟Mike對學狗仔式，聲稱搜查目的是揭開「狗仔式」的秘密，原來是早年的軍事泳式，以最少動作渡河而用，本身識游水的沈殷怡有感被Mike導搵笨呃咗，事後在社交網控訴Mike導是為了自肥，只為拍攝效果及觀眾視覺享受而找她們。