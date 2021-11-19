香港秘密搜查官｜Mike導又自肥 教女游狗仔式 沈殷怡投訴被呃

ViuTV節目《香港秘密搜查官》去到第14集，Mike導邀請多位曾與「無制限OT編集団」合作的嘉賓擔任客席搜查官，除了ERROR，兩位「郊遊遊」的美女沈殷怡與陳欣妍都有份，更以泳裝出鏡晒身材，沈殷怡的黑色透視一件頭好搶眼，不過事後她卻質疑Mike導自肥兼呃人！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、[email protected]