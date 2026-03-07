香港系列之細間始終你好｜姊弟繼承40年醫武館！弟弟竟是「冷面暖男」一句話揭傳承關鍵
今晚直擊呂家姊弟分工傳承父業
這間充滿人情味的醫武館，由呂家姊弟分工合作。家姐主理跌打醫館，謹守父親「要有醫德」的教誨，堅持不「揼症」，一切以客人為先，並認為繼承父業是作為長女理所當然的使命：「最大係你，唯有係你去做住佢。」為了方便行動不便的病人，他們更將醫館由唐樓八樓搬至地舖，處處體現出仁心仁術。弟弟呂德榮則負責傳授蔡李佛功夫，二人各司其職，共同延續父親呂烈一生的心血。
弟弟呂德榮被揭「惡人」面具下藏暖男心
作為武館第二代傳人，弟弟呂德榮極度重視父親堅持的「尊師重道」態度，坦言：「我鬧佢一定係想佢好啦。我睇嘅係態度，盡咗能力做唔到，冇人怪你。」連同場的武術指導林迪安師傅亦深表贊同：「又唔孝順父母、又唔尊師重道，走得！」雖然呂德榮天生一張撲克臉，上堂時「好惡」，但徒弟們卻爆料他實則是「口硬心軟」。每次練完武後，他最關心的竟是徒弟們有否吃飽，更會親自送各人回家，徒弟笑言：「但我哋一練完嘢，一去到食嘢，佢就叫我哋要食多啲。」這位「冷面暖男」的反差萌形象，讓觀眾大感驚喜。
呂德榮剖白傳承關鍵：最想保留凝聚力
當被問到最想傳承的是甚麼，呂德榮的答案並非功夫招式，而是更深層次的精神價值。他坦言，他渴望保留的，其實是人與人之間的連結。他剖白了內心最真實的想法，一句話道出了傳承的精髓：
「想凝聚番多啲師兄弟，冇咗凝聚，可能全部（包括習武精神）都消失了。」
這份對「凝聚力」的執著，解釋了他為何外表嚴厲卻內心溫暖，因為他所守護的不僅是一門手藝，更是一個充滿人情味的社群。這份精神，與他花費20年為亡父藥油申請牌照的堅持一脈相承，感動了無數觀眾。
網民激讚有情有義：呢啲先係真傳承
節目播出後，呂家姊弟的傳承故事獲得網民一面倒激讚，認為他們「有情有義」。大量留言湧入討論區：「呢對姊弟好有心，為咗爸爸嘅心血付出咁多！」、「弟弟口硬心軟好正，鬧你係想你好，呢啲師傅去邊度搵？」、「『凝聚力』呢三個字好感動，武術唔只係打交，仲係人與人之間嘅連結。」不少網民更被林迪安師傅的發言圈粉：「有林迪安師傅加持，更覺得呢間武館好Pro！」呂家姊弟的故事，讓大眾看到傳統行業在新時代下，最珍貴的傳承價值。