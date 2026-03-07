香港系列之細間始終你好｜姊弟繼承40年醫武館！弟弟竟是「冷面暖男」一句話揭傳承關鍵

今晚（7日）《香港系列之細間始終你好》介紹了屹立超過40年的醫武館，呂家兩姊弟為了秉承亡父心血，用愛與熱誠守護家業，弟弟呂德榮更花了20年為父親研發的跌打藥油申請牌照，孝心可嘉。當中最令人意外的，是外表嚴肅、被徒弟指「好惡」的弟弟，原來是個「冷面暖男」，而他最渴望保留的一樣東西，竟是這門家業傳承的真正關鍵？