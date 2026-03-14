香港系列之細間始終你好｜孝子為母棄高薪接手58年老店！揭母親患焦慮症心酸內幕

最新一集《香港系列之細間始終你好》中，阮兆祥帶路探訪一間九龍城58年老字號粥店，意外揭開第三代傳人阿霆背後感人故事！原來阿霆為拯救積勞成疾、患上焦慮症的母親，毅然頂上接手家業。究竟這間小店背後，藏著怎樣的辛酸與犧牲？