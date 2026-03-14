香港系列之細間始終你好｜孝子為母棄高薪接手58年老店！揭母親患焦慮症心酸內幕
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最新一集《香港系列之細間始終你好》中，阮兆祥帶路探訪一間九龍城58年老字號粥店，意外揭開第三代傳人阿霆背後感人故事！原來阿霆為拯救積勞成疾、患上焦慮症的母親，毅然頂上接手家業。究竟這間小店背後，藏著怎樣的辛酸與犧牲？
阮兆祥激讚全港最好食 盧惠光帶仔幫襯食足幾代
節目中，祥師兄帶觀眾來到他吃了三十幾年的九龍城心水小店，並給予極高評價：「全香港最好食嘅墨魚丸就係呢間。」這間充滿人情味的粥粉麵店歷史悠久，由第三代傳人阿霆的公公於60年代推木頭車擺檔起家，至今已有58年歷史。阿霆堅持保留「公公的味道」，他表示：「阿公點教媽咪，媽咪點教我，我堅持住一定咁做，咁多年都始終如一。」小店的傳統味道更吸引了武打影星盧惠光成為長期顧客，拍攝期間他正帶著兩個兒子幫襯，並笑言：「兩個未出世食到宜家，大仔已經26歲喇。」可見小店的魅力橫跨幾代人，是街坊心中不可替代的味道。
阿霆憶母爆喊「我唔想打丸」 揭患焦慮症心碎真相
風光背後，原來藏著令人心酸的家庭故事。阿霆在兩年前決定接手家業，全因心痛母親為經營食店而積勞成疾。他透露，媽媽在半年前更不幸患上焦慮症，嚴重到一聽到打丸機的機器聲都會感到恐懼。阿霆憶述當時接到母親的求助電話，語氣充滿無助：「無端端有一日佢打畀我：『阿仔呀，我唔想打丸啦。』」就是這通電話，讓阿霆毅然辭去工作，回到店裡頂上，好讓母親能夠好好休息。親身落舖後，他才深深體會到母親的辛勞，感觸地說：「親身感受到佢有幾辛苦」、「咁多年佢都好辛苦，無佢，無我。」一番話道盡了對母親的愛與愧疚，場面感人。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期