香港系列之細間始終你好｜阮兆祥夜冷店尋寶 驚見25歲黑膠碟兼得獎報導 回憶返晒嚟？
廣告
最新一集《香港系列之細間始終你好》中，阮兆祥（祥師兄）走訪一間開業超過30年的夜冷店，竟意外展開一場時光倒流之旅！祥師兄在店內尋寶期間，竟驚見自己25歲時推出的黑膠碟及當年勇奪男配角的雜誌報導，場面震撼。究竟這次重遊舊地，還勾起了他哪些塵封的往事？
阮兆祥重遊夜冷店尋寶 舅父波得獎報導勾起珍貴回憶
祥師兄在節目中透露，夜冷店對他有著特殊意義，原來他當年首次搬出來自住時，所有傢俬用品都是在夜冷店搜羅，更笑言對「燈」情有獨鍾：「最多一次係一口氣買咗三盞燈、一張櫈，名副其實燈燈燈櫈。」這次因節目重踏「夜冷之路」，祥師兄再度成功挖寶，除了試戴份量十足的「林亞珍眼鏡」、見識第一代「估你唔到」熨斗外，更找到了三件與自己演藝生涯息息相關的寶物，分別是無綫20周年台慶特刊、自己25歲時推出的第二張個人黑膠碟《我心深處》，以及一本記載著他憑《溏心風暴》「舅父波」一角勇奪最佳男配角的雜誌報導，昔日珍貴得獎回憶瞬間返晒嚟，令他大為感觸。
祥師兄遇87歲鬼馬店主Annie 互動搞笑被考起
在尋寶過程中，祥師兄與天生擁有「有趣靈魂」的87歲店主Annie姐的互動成為另一大亮點。當祥師兄發現自己的黑膠唱片並想買下時，精靈鬼馬的Annie姐卻連環出招考驗他，一時要求他即席獻唱，一時又大派檸檬說：「你想買呀？好難喇！」花臣多多令祥師兄哭笑不得。Annie姐的風趣幽默和連珠炮發的反應，讓祥師兄也忍不住大讚她是個擁有「有趣靈魂」的人，整個過程充滿歡笑，為這次懷舊之旅增添了不少搞笑火花。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期