香港系列之細間始終你好｜阮兆祥夜冷店尋寶 驚見25歲黑膠碟兼得獎報導 回憶返晒嚟？

最新一集《香港系列之細間始終你好》中，阮兆祥（祥師兄）走訪一間開業超過30年的夜冷店，竟意外展開一場時光倒流之旅！祥師兄在店內尋寶期間，竟驚見自己25歲時推出的黑膠碟及當年勇奪男配角的雜誌報導，場面震撼。究竟這次重遊舊地，還勾起了他哪些塵封的往事？