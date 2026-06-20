香港系列之細間始終你好｜患病伯伯割愛絕版遊戲機！背後一個原因聽完勁心酸
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《香港系列之細間始終你好》帶觀眾走進石門一間懷舊遊戲機舖，店主Lennon和Wendell分享了一段感人經歷。一位患病伯伯將極具意義的珍藏遊戲機贈予小店，背後原因令人動容。這部小小的遊戲機，不僅承載著伯伯的快樂時光，更連結了一段意想不到的緣份。
石門懷舊機舖變身快樂基地 阮兆祥驚嘆似去咗日本
位於石門的懷舊遊戲機舖，由兩位打機發燒友Lennon和Wendell合力打造。店內放滿大量珍貴收藏，由80年代的遊戲計算機到90年代的俄羅斯方塊遊戲機都應有盡有，讓主持人阮兆祥也驚嘆，笑言自己猶如置身日本的中古遊戲機舖。為了讓同好者有聚腳點，店主更特設免費區域，提供地方讓大家試玩和交流，重溫昔日坐在快餐店打機的童年時光。
患病伯伯割愛珍藏遊戲機 店主Lennon親述感人經歷
節目中最感人的一幕，是店主分享與一位患病伯伯的經歷。Lennon和Wendell透露，有位伯伯將一部對自己極有意義、且具收藏價值的遊戲機贈予他們，只因希望這部曾帶給他無數歡樂的遊戲機，能被更多人看見。兩位店主更指，伯伯之後不時會回來「探望」這部遊戲機，這份情誼讓他們深受感動，並感嘆：「一部遊戲機或者只係一個遊戲，都可以承載住我哋美好嘅童年回憶。」
店主聯手本地創作人 推廣尖沙咀鐘樓天壇大佛港產Game
除了為機迷打造快樂「機」地，Lennon和Wendell亦致力推廣本土文化。他們主動與本地遊戲製作師合作，發行以香港地標為主題的遊戲，例如「尖沙咀鐘樓」、「天壇大佛」等，希望透過這些充滿港產味的遊戲，向外國玩家宣傳香港的獨特魅力。這份心意不僅是經營一盤生意，更是為香港的集體回憶與文化傳承出一分力。
網民激讚有心舖頭 留言：遊戲機載滿童年回憶
節目播出後，這個充滿人情味的故事引起網民熱烈討論，大讚兩位店主有心。「好感動，伯伯嘅故事真係有洋蔥！」「呢間舖頭唔只係賣嘢，係連結緊人同人之間嘅感情。」「支持港產Game！店主好有諗法！」「細個成日同同學打機，啲回憶返晒嚟！」「一部遊戲機，真係可以載滿我哋嘅童年回憶，多謝店主守護呢份美好。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期