香港系列之細間始終你好｜患病伯伯割愛絕版遊戲機！背後一個原因聽完勁心酸

《香港系列之細間始終你好》帶觀眾走進石門一間懷舊遊戲機舖，店主Lennon和Wendell分享了一段感人經歷。一位患病伯伯將極具意義的珍藏遊戲機贈予小店，背後原因令人動容。這部小小的遊戲機，不僅承載著伯伯的快樂時光，更連結了一段意想不到的緣份。