香港系列之細間始終你好｜87歲夜冷店主婆婆成焦點！連環出招冧阮兆祥 獲封「冧仔高手」
阮兆祥主持的節目《香港系列之細間始終你好》首集播出後，焦點竟落在一位87歲的夜冷店店主Annie婆婆身上！這位精靈婆婆面對祥師兄時，不但反應極快，更連環出招互動，最終令祥師兄都忍不住封她為「冧仔高手」。究竟這位婆婆使出了甚麼招數，令見慣大場面的祥師兄都甘拜下風？
87歲Annie婆婆連環出招 阮兆祥被玩到陀陀擰
節目中，當阮兆祥發現自己當年的黑膠唱片，並打算買下留念時，87歲的店主Annie婆婆即時化身「佻皮玩家」，對祥師兄展開連環攻勢！她先是要求祥師兄：「快啲唱一隻歌仔畀我聽吓得唔得呀？」見祥師兄一臉錯愕，她又玩派檸檬說：「你想買呀？好難喇！」幾經周旋，Annie婆婆更提出扮拍拖、打手板、送飛吻等要求，花款之多令祥師兄疲於奔命，完全招架不住，最後更忍不住大讚Annie婆婆是「冧仔高手」，場面極度搞笑，盡顯這位老店主的鬼馬本色。
祥師兄豁出去合唱金曲 Annie姐大讚體貼想知佢結咗婚未
面對Annie婆婆一輪強攻，祥師兄最終也豁出去，與對方溫馨合唱已故歌后鄧麗君的經典金曲，氣氛相當歡愉。玩完一輪後，Annie婆婆亦不忘大讚祥師兄為人體貼：「祥仔好隨和，佢唔會抗拒我幾十歲，好體貼，對我扶出扶入。」言談間更流露出對祥師兄的欣賞，突然好奇地問：「我想問吓佢結咗婚未呢？」真情流露的可愛一面，讓觀眾見識到這位87歲婆婆的獨特魅力，完全搶盡風頭。
Annie婆婆堅拒退休講心唔講金 背後原因勁感人
除了風趣佻皮，Annie婆婆亦有感性一面。當製作組問及她經營夜冷店的點滴時，她笑言與客人之間是「講心唔講金」，只要合眼緣，心頭好就算只賣一毫子也願意。她更坦言之所以堅持不退休，全因捨不得店內與自己建立了幾十年感情的「舊物」，深怕它們會被送到堆填區，感性地說：「做到我冇能力做咯，我儲咗幾十年嘅嘢，拎咗去堆填區係好可惜嘅。」這份對舊物的深厚感情，展現了老一輩香港人惜物念舊的溫情，背後原因相當感人。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期