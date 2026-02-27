香港系列之細間始終你好｜87歲夜冷店主婆婆成焦點！連環出招冧阮兆祥 獲封「冧仔高手」

阮兆祥主持的節目《香港系列之細間始終你好》首集播出後，焦點竟落在一位87歲的夜冷店店主Annie婆婆身上！這位精靈婆婆面對祥師兄時，不但反應極快，更連環出招互動，最終令祥師兄都忍不住封她為「冧仔高手」。究竟這位婆婆使出了甚麼招數，令見慣大場面的祥師兄都甘拜下風？