KOL「natalieheha」憑泳衣照系列引爆網絡討論 港產女神貼童年照力證「純天然」

香港網絡紅人natalieheha（本名Natalie Chan）憑精緻面孔與火辣身材在社交平台爆紅，Instagram坐擁超過73,000粉絲。她曾因一系列大膽泳衣照引發全城熱議，更被網民封為「十大巨乳港女」之一，其「魔扣三部曲」至今仍是網民津津樂道的經典話題。