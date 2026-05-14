KOL「natalieheha」憑泳衣照系列引爆網絡討論 港產女神貼童年照力證「純天然」
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香港網絡紅人natalieheha（本名Natalie Chan）憑精緻面孔與火辣身材在社交平台爆紅，Instagram坐擁超過73,000粉絲。她曾因一系列大膽泳衣照引發全城熱議，更被網民封為「十大巨乳港女」之一，其「魔扣三部曲」至今仍是網民津津樂道的經典話題。
natalieheha憑泳衣照系列引爆網絡討論
natalieheha最為人熟知的，莫過於她在社交平台上發布的一系列挑戰「泳衣鎖扣穩陣度」照片。從藍色到綠色泳衣，她每次出鏡都展現出極具視覺衝擊力的身材曲線，被媒體形容為「魔扣三部曲」。照片中可見她不僅挑戰泳衣鎖扣，連日常穿搭都以大膽風格示人，「男朋友視角」更令網民回味不已。這些貼文迅速在各大網絡平台瘋傳，令她人氣急升成為港產網絡女神級人物。
Natalie Chan近年發文風格轉趨保守
值得留意的是，natalieheha近年在Instagram上的發布風格明顯轉變。據了解，由於過往因個人生活照及與動物互動的內容引發過度關注，令她感受到網絡輿論的壓力。有指網民蜂擁而至的「錯愛」反而成為負擔，促使她在社交平台上變得更加謹慎，貼文尺度亦收斂不少。目前她除了經營Instagram外，亦同時活躍於Threads平台，持續分享時尚與生活動態。
7月27日生日獅子座網美背景曝光
natalieheha生日為7月27日，屬獅子座。她以模特兒及KOL身份活躍於香港網絡圈，主要分享高質感的時尚穿搭、泳衣照及生活日常。除了「十大巨乳港女」的稱號外，她亦曾獲網民冠以「美少女」的封號，可見其外貌與身材在網絡世界中的討論度極高。她注重相片美感，日常樂於嘗試不同影像風格，從海灘泳衣到復古Y2K造型都有涉獵。
網民對natalieheha評價兩極引發爭議
網民對natalieheha的評價一直相當兩極。支持者形容她的照片「令人目不暇給」、「目不轉睛」，視她為港男心目中的女神級網美。但亦有聲音認為她的大膽風格過於挑戰底線，質疑其以身材搏出位的做法。
圖片來源：IG@natalieheha資料或影片來源：原文刊於新假期