網民嚴選18強「年過50香港美魔男星」 最勁75歲依舊玉樹臨風！

香港娛樂圈有很多男星都非常注重保養，因此盛產不少「美魔男」，甚至從他們臉上看不出歲月的痕跡！繼上次網民嚴選30大「年過50香港美魔男星」的排名後，不少網友紛紛留言表示心中男神未有入圍，今次2.0版網民再次嚴選了多位超過50歲的「美魔男」，最勁年齡高達75歲，但單從外貌來看，真的很難估到他們的真實年紀！