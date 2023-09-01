網民嚴選18強「年過50香港美魔男星」 最勁75歲依舊玉樹臨風！
（以下排名按年紀由細至大）
「年過50香港美魔男星」2.0 公開凍齡男星保養秘笈！
1. 古天樂
出生日期：1970年10月21日（52歲）
男神古天樂可謂才華橫溢，52歲身材還是保養得宜，令人羡慕！原來古天樂一直執行23:1斷食法，而他更已執行10年。其做法是每天僅有1小時用餐，其餘23小時都空腹！如肚子餓時。只可以飲用不含熱量的飲料，例如清水或茶，但並不是人人適合用這個方法，大家不要輕易效仿！此外，他認爲飲水和運動都是保持青春及健康的必要方法，再配上均衡飲食，讓他達到最佳狀態。
2. 袁文傑
出生日期：1969年1月28日（54歲）
今年54歲的袁文傑一直都是凍齡美男的代表，於早前TVB大熱劇集《下流上車族》有令人眼前一亮的演出，劇中他追求郭柏妍，跟26歲的「情敵」丁子朗有不少對手戲，雖然他跟丁子朗年齡相差超過一倍，但兩人的身形及外觀比較下卻差別不大，果然是美魔男代表！
3. 馬德鐘
出生日期：1968年6月27日（55歲）
馬德鐘有「馬神」之稱保養得宜，早前跟兒子馬在驤父子檔拍廣告照，外形完全不輸兒子，更有網民表示「馬神」比兒子更有型。
4. 李克勤
出生日期：1967年12月6日（55歲）
李克勤入行多年，樣貌基本上零變化，每次出現都勾起不少粉絲8、90年代回憶！
5. 鄭伊健
出生日期：1967年10月4號（55歲）
事隔3年再度於紅館開個人演唱會的鄭伊健，外形同昔日拍《古惑仔》電影時完全零分別，加上他愛玩的性格讓大眾都覺得他十分可愛。
6. 林家棟
出生日期：1967年9月21日（55歲）
林家棟出道至今35年，曾於2017年憑電影《樹大招風》勇奪影帝寶座，並自嘲是「三無影帝」，沒女朋友、沒房子、沒片酬。
7. 林海峰
出生日期：1967年1月28日（56歲）
56歲林海峰（Jan）一向熱愛跑步，早前更遠赴英國倫敦，參加當地馬拉松賽事，最後以3小時18分鐘完成賽程，當日林海峰穿著一身白背心黑短褲，跑起來手臂及小腿露出古銅色結實肌肉，狀態大勇，獲網民留言大讚他十分有型。
8. 呂頌賢
出生日期：1966年2月5日（57歲）
早前呂頌賢久違在幕前出現，即時勾起不少人多年前的回憶，當年由呂頌賢飾演的令狐沖一角深入民心，英俊倜儻加上演出了瀟灑不羈的感覺，更有不少網民指他跟人氣男子團體Mirror成員Edan撞樣。
9. 郭富城
出生日期：1965年10月26日（57歲）
之前郭富城在TVB台慶夜壓軸演出，非常落力又跳又唱，完場後又與無綫台前幕後影晒合照，真係做足1000分，更被網民大讚專業。網民又力撐他多年來零走樣，完全睇唔出已經57歲：「最健康又自然一定係城城！」
10. 甄子丹
出生日期：1963年7月27日（60歲）
已「登六」的甄子丹，依然皮光肉滑，打得又睇得，網友都大讚他身形和外貌都keep得勁好！
11. 方中信
出生日期：1963年3月17日（60歲）
圈中型佬方中信雖然已「登六」，但仍保養得宜，身材依舊，沒有一絲老態！他經常在社交平台分享他日常做運動或行山的照片，雖然年紀即將「登六」，仍有心有力，怪不得不少網友稱他為男神！疫情期間方中信工作量也大幅減少，爲了保持身材他會每周隔日跑步，每日三餐也會親自下廚，甚少吃外賣，他又直言需要多點接觸大自然，放鬆心身，自然抗老！
12. 梁朝偉
出生日期：1962年6月27日（61歲）
雖然去年已「登六」，但梁朝偉依然忙於工作，最近更飛到韓國出席多個活動，被指有意參演《魷魚遊戲2》，他在閒時每日都會做兩小時運動，愛食沙律或蕎麥麵，又愛做水上運動，從沒有夜蒲，非常健康。
13. 吳鎮宇
出生日期：1961年12月21日（61歲）
提到吳鎮宇當然不得不提他於《衝上雲霄》所飾演的經典角色，至今都無人能夠超越。
14. 苗僑偉
出生日期：1958年6月18日（65歲）
「三哥」苗僑即使已65歲，依然咁有型，未見老態。
15. 呂良偉
出生日期：1956年12月22日（66歲）
網民：「呂良偉係咪真係練咗神功？佢又唔似打咗蠟像膠」
16. 任達華
出生日期：1955年3月19日（68歲）
任達華68歲依然有型有款，看上去只像四十多歲，難怪獲封凍齡男神！
17. 劉松仁
出生日期：1949年10月14日（73歲）
劉松仁近年甚少現身幕前，不過有網民曾拍到他的近況，可見他精神十足，難以相信他已經73歲。
18. 石修
出生日期：1947年11月21日（75歲）
石修是圈中出名型男，今年75歲的他依舊英姿颯爽，絲毫感受不到歲月的痕跡，不少網民都好奇他如何保持年輕！拍戲已經佔用了修哥大部分的時間，平時他會爭取時間休息，盡量減少應酬；而飲食方面也盡量少吃重口味食物，多以清淡爲主。除此之外，修哥直言保持年輕心態更爲重要，需要緊貼潮流，不可同年輕人脫節！
網民：「石修真係好掂」、「一滴兩滴三滴催眠自己永遠咁後生」、「見過佢真人都真係超年青」、「以75 歲計，無幾多個可以咁年青」、「石修完全無加工感，犀利，得天獨厚，仲要身材好fit.」、「最跨張真係石修，睇落似40至50中年大叔，保養得超好！」、「石修在氣質容貌上，可以說是完勝！」
總括而言，每一位美魔男都有自己的保養秘笈，不僅要勤力做運動去維持身材，更要搭配適當的飲食管理，而最重要身心健康，保持愉快的心態過每一天，自然會延長壽命！
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