香港足球新星徐朗追夢成功！17歲加盟大埔足球會 父親徐榮花費40萬培養成才

香港超級聯賽球隊「大埔足球會」最近在社交媒體上發布了一則令人振奮的消息，公布了徐榮的大兒子徐朗加入球隊的消息。球隊在帖子中寫道：「大埔足球會歡迎徐朗來投！現年僅十七歲的Karson小時在大埔區參與本會之少年隊，其後轉到傑志足球學院接受培訓多年，更在今夏重返「啟蒙地」追尋職業足球夢。」徐朗在照片中身穿28號綠色球衣，展現出他的運動風範。

