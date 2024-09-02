香港足球新星徐朗追夢成功！17歲加盟大埔足球會 父親徐榮花費40萬培養成才
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香港超級聯賽球隊「大埔足球會」最近在社交媒體上發布了一則令人振奮的消息，公布了徐榮的大兒子徐朗加入球隊的消息。球隊在帖子中寫道：「大埔足球會歡迎徐朗來投！現年僅十七歲的Karson小時在大埔區參與本會之少年隊，其後轉到傑志足球學院接受培訓多年，更在今夏重返「啟蒙地」追尋職業足球夢。」徐朗在照片中身穿28號綠色球衣，展現出他的運動風範。
徐榮分享兒子成就 感慨萬千
徐榮對兒子的成就感到無比自豪，他在社交媒體上轉發了大埔足球會的帖子，並感慨地寫道：「哥哥由小到大的夢想都係希望成為職業足球員，今日終於成真，不過依家先係開始，要繼續更加努力，用更好嘅表現報答所有教過你嘅教練。」這段話充分展示了一位父親對兒子夢想成真的喜悅和對未來的期望。
徐朗足球旅程和未來展望
徐朗從小就展現出對足球的熱情，自5歲起便開始接受正規的足球訓練。他的足球才能不僅限於本地賽事，還曾代表學校參加英國南部的大型校際足球賽，並幫助球隊贏得重要獎項。為了讓兒子有更好的發展，徐榮每年投入高達40萬港元，讓徐朗能夠在英國的寄宿制足球名校Bede’s Senior School接受教育。如今，徐朗學成歸來，將繼續他的學業，同時致力於在足球界創造屬於自己的一片天空。
圖片來源：TVB