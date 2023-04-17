香港金像獎2023 ｜劉青雲憑《神探大戰》第三度奪得「最佳男主角」

第41屆《香港電影金像獎》於今晚（4月16日）在尖沙咀文化中心舉行，一直呼聲非常高的《正義迴廊》分別有楊偉倫以及麥沛東雙雙入圍爭影帝，還有《飯戲攻心》的張繼聰、《神探大戰》劉青雲以及《白日青春》黃秋生！而最終由吳鎮宇頒獎給劉青雲，今次亦是劉青雲第三次封帝。