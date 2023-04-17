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香港金像獎2023 ｜劉青雲憑《神探大戰》第三度奪得「最佳男主角」

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第41屆《香港電影金像獎》於今晚（4月16日）在尖沙咀文化中心舉行，一直呼聲非常高的《正義迴廊》分別有楊偉倫以及麥沛東雙雙入圍爭影帝，還有《飯戲攻心》的張繼聰、《神探大戰》劉青雲以及《白日青春》黃秋生！而最終由吳鎮宇頒獎給劉青雲，今次亦是劉青雲第三次封帝。

金像獎 吳鎮宇笑言，電影就是要「青黃不接」，意指劉「青」雲以及「黃秋生」不接戲的話，新演員就有更多機會。
吳鎮宇笑言，電影就是要「青黃不接」，意指劉「青」雲以及「黃秋生」不接戲的話，新演員就有更多機會。（圖片來源：影片截圖）
金像獎
（圖片來源：節目截圖）
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（圖片來源：節目截圖）

劉青雲：掌聲、噓聲我都會接受

劉青雲上台表達得獎感言時表示很多謝楊受成博士投資電影，又寄語大家一定要堅持夢想，「如果大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就會有一日，好奇怪亦帶點遺憾咁去實現。不過，唔緊要世事豈能盡如人意，我仲要多謝鏡頭前嘅大家，熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲。多謝自己團隊以及我太太，佢地成日都見到神探，即係唔係呢套戲裡面，佢地用左超乎一般人能夠忍受既能力，佢地其實可以每一日接受一次核爆。」

金像獎 由吳鎮宇向劉青雲頒獎。
由吳鎮宇向劉青雲頒獎。（圖片來源：節目截圖）
金像獎 由吳鎮宇向劉青雲頒獎。
由吳鎮宇向劉青雲頒獎。（圖片來源：節目截圖）
金像獎 劉青雲第三度封影帝。
劉青雲第三度封影帝。（圖片來源：節目截圖）
金像獎 劉青雲 58歲影帝劉青雲早前為新戲《神探大戰》做宣傳，期間放閃大讚老婆郭藹明。
劉青雲早前為新戲《神探大戰》做宣傳，期間放閃大讚老婆郭藹明。（圖片來源：Facebook＠神探大戰）

17次提名金像獎「最佳男主角」 三度獲獎

劉青雲加入電影圈超過30年，總共17次獲提名金像影帝，在2007年憑住電影《我要成名》首奪影帝寶座。不過最經典的還是2015年劉青雲以大熱身份憑兩套作品《暴瘋語》和《竊聽風雲3》入圍，最後憑《竊聽風雲3》成功打敗彭于晏、黃渤和吳彥祖等對手，奪下演技生涯第二個金像獎影帝寶座。

當時楊千嬅率領《五個小孩的校長》的小孩頒發最佳男主角，其中有三位小朋友更選擇了青雲為影帝人選，青雲從小朋友手上接過獎項，他笑言：「多謝你哋，讓我知道我終於有番啲女性觀眾，但你哋肯定冇認錯我係古天樂？」隨後他除了向家人和工作夥伴致謝之外，更特別深情感謝老婆，創下「太空船」冧爆金句！

多謝我太太，女性觀眾鍾意聽。每次我揸太空船飛咗去宇宙唔知邊到時，你總有辦法令我安全返來地球。

金像獎 劉青雲以大熱身份憑《竊聽風雲3》奪下演技生涯第二個金像獎影帝寶座。
劉青雲以大熱身份憑《竊聽風雲3》奪下演技生涯第二個金像獎影帝寶座。（圖片來源：《第34屆香港電影金像獎》截圖）
金像獎 劉青雲的「太空船」不但冧掂老婆，更冧爆全港女性！
劉青雲的「太空船」不但冧掂老婆，更冧爆全港女性！（圖片來源：《第34屆香港電影金像獎》截圖）
金像獎 劉青雲 58歲劉青雲與54歲郭藹明是娛樂圈中的模範夫妻，二人結婚24年依然恩愛如熱戀。
劉青雲與郭藹明是娛樂圈中的模範夫妻，二人結婚24年依然恩愛儼如熱戀。（圖片來源：新傳媒資料庫）

劉青雲放閃 大讚郭藹明：我聚了個好女人

58歲影帝劉青雲喜歡四出旅行，但因疫情關係，一年間時冇戲拍所以長留在家中。他透露自己與郭藹明結婚24年，以往一直忙住工作，從未試過如此長時間與老婆朝夕相對。亦因騰出了時間與老婆相處，他直言睇清楚自己聚自己娶咗個咩人，放閃大讚：「當然係娶咗個好女人啦！」

金像獎 劉青雲 58歲劉青雲大讚老婆郭藹明，直言睇清楚自己聚自己娶咗個咩人，放閃說：「當然係娶咗個好女人啦！」
劉青雲大讚老婆郭藹明，直言睇清楚自己聚自己娶咗個咩人，放閃說：「當然係娶咗個好女人啦！」（圖片來源：新傳媒資料庫）

劉青雲一年冇戲拍更珍惜家人：悲涼才會珍惜

劉青雲表示自己以前連屋企電器都唔識用，又唔知啲嘢擺邊。現在有更多時間與老婆郭藹明相處，終於一次過學懂了，而且有更多時間致電父母。他又希望藉此機會追回與家人共聚的時光，他認為雖然在不情願又悲涼的環境才有這機會，但就如電影一樣，因為悲涼才會珍惜。

金像獎 劉青雲 劉青雲表示自己以前連屋企電器都唔識用，又唔知啲嘢擺邊。現在有更多時間與老婆郭藹明相處，終於一次過學懂了，而且有更多時間致電父母。
劉青雲表示自己以前連屋企電器都唔識用，又唔知啲嘢擺邊。現在有更多時間與老婆郭藹明相處，終於一次過學懂了，而且有更多時間致電父母。（圖片來源：新傳媒資料庫）
金像獎 劉青雲 劉青雲因疫情關係一年冇開工，他藉此追回與家人相處的時光，而且更學會珍惜。
劉青雲因疫情關係一年冇開工，他藉此追回與家人相處的時光，而且更學會珍惜。（圖片來源：新傳媒資料庫）

劉青雲減產陪太太與郭藹明閉關一樣好有情趣

一場新冠肺炎疫情打亂香港娛樂事業，唔少電影被煞停，影帝劉青雲亦受影響，他足足一年冇工開閉關留家抗疫。對好好先生劉青雲而言，反而可以有更多時間陪愛妻郭藹明，夫妻閉關一樣好有情趣。

金像獎 劉青雲 因新冠肺炎疫情停工，青雲對上拍攝的電影 《拆彈專家 2》，已經是上年五月殺青，這部電影更是青雲與劉德華相隔十八年後再合作，電影暫定聖誕檔期上映。
因新冠肺炎疫情停工，劉青雲足足一年冇戲拍。（圖片來源：新傳媒資料庫）

第41屆《香港電影金像獎》「最佳男主角」提名：

麥沛東《正義迴廊》

楊偉倫《正義迴廊》

黃秋生（白日青春）

劉青雲《神探大戰》

張繼聰《窄路微塵》

金像獎 大角咀 周凱亮 正義迴廊
兩位男主角麥沛東和楊偉倫爭奪影帝之位（圖片來源：《正義迴廊》預告截圖）

重溫幾位提名者的頒獎禮前專訪：

再次恭喜劉青雲奪得影帝！

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撰文：東方新地圖片來源：香港電影金像獎2023影片截圖、東方新地、新傳媒資料庫

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