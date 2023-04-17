香港金像獎2023 ｜劉青雲憑《神探大戰》第三度奪得「最佳男主角」
劉青雲：掌聲、噓聲我都會接受
劉青雲上台表達得獎感言時表示很多謝楊受成博士投資電影，又寄語大家一定要堅持夢想，「如果大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就會有一日，好奇怪亦帶點遺憾咁去實現。不過，唔緊要世事豈能盡如人意，我仲要多謝鏡頭前嘅大家，熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲。多謝自己團隊以及我太太，佢地成日都見到神探，即係唔係呢套戲裡面，佢地用左超乎一般人能夠忍受既能力，佢地其實可以每一日接受一次核爆。」
17次提名金像獎「最佳男主角」 三度獲獎
劉青雲加入電影圈超過30年，總共17次獲提名金像影帝，在2007年憑住電影《我要成名》首奪影帝寶座。不過最經典的還是2015年劉青雲以大熱身份憑兩套作品《暴瘋語》和《竊聽風雲3》入圍，最後憑《竊聽風雲3》成功打敗彭于晏、黃渤和吳彥祖等對手，奪下演技生涯第二個金像獎影帝寶座。
當時楊千嬅率領《五個小孩的校長》的小孩頒發最佳男主角，其中有三位小朋友更選擇了青雲為影帝人選，青雲從小朋友手上接過獎項，他笑言：「多謝你哋，讓我知道我終於有番啲女性觀眾，但你哋肯定冇認錯我係古天樂？」隨後他除了向家人和工作夥伴致謝之外，更特別深情感謝老婆，創下「太空船」冧爆金句！
多謝我太太，女性觀眾鍾意聽。每次我揸太空船飛咗去宇宙唔知邊到時，你總有辦法令我安全返來地球。
劉青雲放閃 大讚郭藹明：我聚了個好女人
58歲影帝劉青雲喜歡四出旅行，但因疫情關係，一年間時冇戲拍所以長留在家中。他透露自己與郭藹明結婚24年，以往一直忙住工作，從未試過如此長時間與老婆朝夕相對。亦因騰出了時間與老婆相處，他直言睇清楚自己聚自己娶咗個咩人，放閃大讚：「當然係娶咗個好女人啦！」
劉青雲一年冇戲拍更珍惜家人：悲涼才會珍惜
劉青雲表示自己以前連屋企電器都唔識用，又唔知啲嘢擺邊。現在有更多時間與老婆郭藹明相處，終於一次過學懂了，而且有更多時間致電父母。他又希望藉此機會追回與家人共聚的時光，他認為雖然在不情願又悲涼的環境才有這機會，但就如電影一樣，因為悲涼才會珍惜。
劉青雲減產陪太太與郭藹明閉關一樣好有情趣
一場新冠肺炎疫情打亂香港娛樂事業，唔少電影被煞停，影帝劉青雲亦受影響，他足足一年冇工開閉關留家抗疫。對好好先生劉青雲而言，反而可以有更多時間陪愛妻郭藹明，夫妻閉關一樣好有情趣。
第41屆《香港電影金像獎》「最佳男主角」提名：
麥沛東《正義迴廊》
楊偉倫《正義迴廊》
黃秋生（白日青春）
劉青雲《神探大戰》
張繼聰《窄路微塵》
重溫幾位提名者的頒獎禮前專訪：
再次恭喜劉青雲奪得影帝！
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