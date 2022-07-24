香港金曲頒獎典禮

香港金曲頒獎典禮｜完整得獎名單（持續更新）

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《TVB與香港電台破天荒合辦《香港金曲頒獎典禮》，今晚（7月24日）將揭曉各項賽果。早前已公布「香港金曲最佳合唱歌曲獎」將由MIRROR作品《Boss》奪得，不過MIRROR因準備演唱會已未能出席。

MIRROR MIRROR為紅館騷做準備未能出席《香港金曲頒獎典禮》
MIRROR為紅館騷做準備未能出席《香港金曲頒獎典禮》（圖片來源：[email protected]

完整得獎名單：

香港金曲全球華人至尊金曲獎

《日出時讓街燈安睡》Gin Lee李幸倪、張學友

Gin Lee得獎時表示，好感激可以同張學友合唱，覺得係千載難逢的機會，特別多謝環唱片環球唱片（大中華區）董事總經理Dunan黃劍濤。

香港金曲頒獎典禮 Gin Lee得獎時表示，好感激可以同張學友合唱，覺得係千載難逢的機會。
Gin Lee得獎時表示，好感激可以同張學友合唱，覺得係千載難逢的機會。（圖片來源：TVB截圖）

香港金曲金曲奬

1.先哭為敬 鄭欣宜

香港金曲頒獎典禮 欣宜憑《先哭為敬》得獎。
欣宜憑《先哭為敬》得獎。（圖片來源：TVB截圖）

2.真話的清高 炎明熹

香港金曲頒獎典禮 炎明熹現場演繹《真話的清高》。
炎明熹現場演繹《真話的清高》。（圖片來源：TVB截圖）

3.我不如 Mike曾比特

4.E先生連環不幸事件 Edan呂爵安

5.俏朗君 張敬軒

香港金曲頒獎典禮 張敬軒未能出席，因為團隊有工作人員染疫，所以未能出席，他被列為密切接觸者，所以只能在隔離的錄音室表演。
張敬軒未能出席，因為團隊有工作人員染疫，所以未能出席，他被列為密切接觸者，所以只能在隔離的錄音室表演。（圖片來源：TVB截圖）

6.荊棘海 泳兒

7.記憶綿 MC張天賦 （未能出席）

8.City Pop AGA江海迦 （未能出席）

9.It’s OK to Be Sad 衛蘭 （未能出席）

10.原來談戀愛是這麼一回事 姚焯菲

香港金曲頒獎典禮 姚焯菲得獎。
姚焯菲得獎。（圖片來源：TVB截圖）
香港金曲頒獎典禮 Chantel兩位好姊妹Yumi及Windy頒獎給Chantel。
Chantel兩位好姊妹Yumi及Windy頒獎給Chantel。（圖片來源：TVB截圖）

香港金曲最佳合唱歌曲獎

《BOSS》MIRROR（未能出席）

香港金曲男歌手大獎

張敬軒因團隊有人染疫未能氈臨現場，他為此感到遺憾，亦祝願大家身體健康。

香港金曲頒獎典禮 張敬軒奪「香港金曲男歌手大獎」，他未能親臨現場感到遺憾。
張敬軒奪「香港金曲男歌手大獎」，他未能親臨現場感到遺憾。（圖片來源：TVB截圖）

香港金曲女歌手大獎

鄭欣宜表示：「能夠喺自己成長嘅一廠攞獎好奇妙！我只能夠講好奇妙！」

香港金曲頒獎典禮 鄭欣宜表示：「能夠喺自己成長嘅一廠攞獎好奇妙！我只能夠講好奇妙！」
鄭欣宜表示：「能夠喺自己成長嘅一廠攞獎好奇妙！我只能夠講好奇妙！」（圖片來源：TVB截圖）

香港金曲樂隊大獎

Supper Moment
Supper Moment現正身處內地開演唱會，隔空獻唱《幸福之歌》，主音Sunny在台上激動說：「希望你哋能夠幸福，你哋能夠快樂！」

香港金曲頒獎典禮 Supper Moment現身處內地開演唱會，雖未能出席頒獎禮，但隔空直播獻唱《幸福之歌》。
Supper Moment現身處內地開演唱會，雖未能出席頒獎禮，但隔空直播獻唱《幸福之歌》。（圖片來源：TVB截圖）

香港金曲男新人奬

金獎：Mike曾比特（未能出席）
銀獎：MC張天賦（未能出席）
銅獎：ANSONBEAN

香港金曲女新人奬金獎

金獎：炎明熹

香港金曲頒獎典禮
（圖片來源：TVB截圖）

銀獎：姚焯菲

香港金曲頒獎典禮
（圖片來源：TVB截圖）

銅獎：張蔓姿（未能出席）

香港金曲最佳劇集歌曲獎

金獎：《我不想別離》JW王灝兒

香港金曲頒獎典禮 JW王灝兒憑《我不別想別離》奪「香港金曲最佳劇集歌曲獎」金獎。
JW王灝兒憑《我不別想別離》奪「香港金曲最佳劇集歌曲獎」金獎。（圖片來源：TVB截圖）

銀獎：《不可能發生》譚嘉儀

香港金曲頒獎典禮 譚嘉儀憑《不可能發生》奪「香港金曲最佳劇集歌曲獎」銀獎。
譚嘉儀憑《不可能發生》奪「香港金曲最佳劇集歌曲獎」銀獎。（圖片來源：TVB截圖）

銅獎：《這種親》Gin Lee李幸倪／蕭凱恩

香港金曲頒獎典禮 Gin Lee首次唱劇集歌就得獎。
Gin Lee首次唱劇集歌就得獎。（圖片來源：TVB截圖）

香港金曲CASH創作歌手獎

金獎：馮允謙

香港金曲頒獎典禮 馮允謙現場演繹《給缺席的人唱首歌》。
馮允謙現場演繹《給缺席的人唱首歌》。（圖片來源：TVB截圖）

銀獎：林奕匡

香港金曲頒獎典禮
（圖片來源：TVB截圖）

銅獎：葉巧琳（未能出席）

香港金曲最佳中文唱片獎

男歌手：張敬軒《The Brightest Darkness》

香港金曲頒獎典禮 張敬軒展示「一條線」的快測結果報平安。

張敬軒因團隊工作人員染疫未能出席，展示「一條線」的快測結果報平安。（圖片來源：TVB截圖）

女歌手：菊梓喬 《不能放手》

香港金曲頒獎典禮 菊梓喬憑專輯《不能放手》奪香港金曲最佳中文唱片獎。
菊梓喬憑專輯《不能放手》奪香港金曲最佳中文唱片獎。（圖片來源：TVB截圖）

樂隊／組合：MIRROR 《One and All》（未能出席）

香港金曲年度最佳進步奬

金獎：葉巧琳 （未能出席）

銀獎：洪嘉豪（未能出席）

銅獎：施匡翹

香港金曲頒獎典禮 施匡翹奪得「香港金曲年度最佳進步奬」銅獎。
施匡翹奪得「香港金曲年度最佳進步奬」銅獎。（圖片來源：TVB截圖）

香港金曲榮譽大奬

鮑比達

香港金曲頒獎典禮 泳兒獻唱《新不了情》賀鮑比達得獎。
泳兒獻唱《新不了情》賀鮑比達得獎。（圖片來源：TVB截圖）
香港金曲頒獎典禮 林奕匡獻唱《疾風》。
林奕匡獻唱《疾風》。（圖片來源：TVB截圖）
香港金曲頒獎典禮 鮑比達奪得香港金曲榮譽大奬。
鮑比達奪得香港金曲榮譽大奬。（圖片來源：TVB截圖）

香港金曲華語歌曲獎

《倔強》谷婭溦

撰文：東方新地圖片來源：TVB截圖

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