香港金曲頒獎典禮｜完整得獎名單（持續更新）
廣告
《TVB與香港電台破天荒合辦《香港金曲頒獎典禮》，今晚（7月24日）將揭曉各項賽果。早前已公布「香港金曲最佳合唱歌曲獎」將由MIRROR作品《Boss》奪得，不過MIRROR因準備演唱會已未能出席。
完整得獎名單：
香港金曲全球華人至尊金曲獎
《日出時讓街燈安睡》Gin Lee李幸倪、張學友
Gin Lee得獎時表示，好感激可以同張學友合唱，覺得係千載難逢的機會，特別多謝環唱片環球唱片（大中華區）董事總經理Dunan黃劍濤。
香港金曲金曲奬
1.先哭為敬 鄭欣宜
2.真話的清高 炎明熹
3.我不如 Mike曾比特
4.E先生連環不幸事件 Edan呂爵安
5.俏朗君 張敬軒
6.荊棘海 泳兒
7.記憶綿 MC張天賦 （未能出席）
8.City Pop AGA江海迦 （未能出席）
9.It’s OK to Be Sad 衛蘭 （未能出席）
10.原來談戀愛是這麼一回事 姚焯菲
香港金曲最佳合唱歌曲獎
《BOSS》MIRROR（未能出席）
香港金曲男歌手大獎
張敬軒因團隊有人染疫未能氈臨現場，他為此感到遺憾，亦祝願大家身體健康。
香港金曲女歌手大獎
鄭欣宜表示：「能夠喺自己成長嘅一廠攞獎好奇妙！我只能夠講好奇妙！」
香港金曲樂隊大獎
Supper Moment
Supper Moment現正身處內地開演唱會，隔空獻唱《幸福之歌》，主音Sunny在台上激動說：「希望你哋能夠幸福，你哋能夠快樂！」
香港金曲男新人奬
金獎：Mike曾比特（未能出席）
銀獎：MC張天賦（未能出席）
銅獎：ANSONBEAN
香港金曲女新人奬金獎
金獎：炎明熹
銀獎：姚焯菲
銅獎：張蔓姿（未能出席）
香港金曲最佳劇集歌曲獎
金獎：《我不想別離》JW王灝兒
銀獎：《不可能發生》譚嘉儀
銅獎：《這種親》Gin Lee李幸倪／蕭凱恩
香港金曲CASH創作歌手獎
金獎：馮允謙
張敬軒因團隊工作人員染疫未能出席，展示「一條線」的快測結果報平安。（圖片來源：TVB截圖）
女歌手：菊梓喬 《不能放手》
樂隊／組合：MIRROR 《One and All》（未能出席）
香港金曲年度最佳進步奬
金獎：葉巧琳 （未能出席）
銀獎：洪嘉豪（未能出席）
銅獎：施匡翹
香港金曲榮譽大奬
鮑比達
香港金曲華語歌曲獎
《倔強》谷婭溦