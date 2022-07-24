香港金曲頒獎典禮｜炎明熹確立一姐地位 菊梓喬悶到瞓著？ 即重溫四大亮點
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TVB與香港電台破天荒合辦《香港金曲頒獎典禮》，今晚（7月24日）將揭曉各項賽果。炎明熹佔盡主場之利，兩續亮相兩part表演。計埋確立炎明熹一姐地位，今次頒獎禮總共有四大亮點，即時重溫！
劉德華帶頭 炎明熹孖姚焯菲領軍做開幕嘉賓
《香港金曲頒獎典禮》今晚（7月24日）舉行，炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等23人演繹串燒金曲：《漫步人生路》、《我們都是這樣長大的》及《17歲》。事前公布過劉德華擔任開幕嘉賓，他劉德華獻唱《如果有一天》，台風十足拉晒咪獻唱。然後炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等人再次上台大合唱，台下大批fans大聲嗌合唱。他在台上鼓勵一眾樂壇新血：「努力係唔分年紀，容許我同你哋一齊努力，多謝！」
1)炎明熹連唱兩part榮升一姐？
炎明熹擔任過開場嘉賓後，然後再有一節獨自騷quali環節。她翻唱王菲《但願人長久》以及《聲夢傳奇》重新改編版的《愛情陷阱》。雖然她只得17歲，經過《聲生不息》台風更加成熟。她說：「好想多謝一直支持我的朋友，覺得自己非常幸運，Johnny陪伴我由《聲夢》到依家，協助咗我好多！」
2) 17個獎項得主缺席
今屆《香港金曲頒獎典禮》共有17個獎項得主未能出席領獎，不過張敬軒、曾比特都有拍片回應，而Sony的葉巧琳亦透過電話致謝。而華納唱片的衛蘭、MC張天賦、張蔓姿、洪嘉豪均未有現身領獎。
3)又頒錯獎 馮允謙林奕匡尷尬呆企
頒發「香港金曲CASH創作歌手獎」時，馮允謙與林奕匡分別各金、銀獎，但頒獎時擺烏龍搞錯二人獎座，主持之一李志剛更快言快語，在直播時說：「呢part cut咗佢再嚟過！」
4)菊梓喬悶到瞓著？
鮑比達老師奪「香港金曲榮譽大奬」，亦有在台上同一班音樂人即場表演，台下歌手們都聽得非常投入，唯剛好鏡頭就捕捉到菊梓喬合埋咗眼，即俾網民質疑佢係咪瞓咗，不過有網民就指只係聽得太陶醉。
「見到你個post先知道做緊」
另外，有網民更指出席是次頒獎曲禮的歌作就如：「為他人作嫁衣裳」，都是幫助TVB的歌手去宣傳一眾「聲夢歌手」。不少網民認同其講法，直言：「見到你個post先知道做緊」，「新城多謝佢，終於唔使墊底」，「下年改一改年份 可以重播」。
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