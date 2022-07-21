開電視水著選美對撼港姐｜沙律做導師 《3日2夜》監製張志明領軍
開電視水著選美 向TVB宣戰 9月25日對撼港姐
開電視近期相當大動作，廣邀TVB舊班底、藝人過檔開節目，有指開電視將正默默籌備水著選美節目《夏日水着選舉2022》（暫名）。該選美節目由TVB前監製張志明領軍策劃節目，實行以靚人靚景加水著作招徠，再現當年在TVB「低成本高效益」的做法。該水著選美節目將於9月25日播出，正正是《2022香港小姐》總決賽的日子，此舉明顯向TVB宣戰。
開電視選美勝出者將獲藝人合約
開電視搵TVB前監製領軍舉辦選美節目，據知現正招數十位養眼模特兒、KOL參與節目，勝出者將得到藝人合約，而且直接加入開電視版《3日2夜》旅遊節目《重新出發》。
沙律拍住牛雜妹做選美導師
現時選秀或選美節目都興有導師，開電視則邀到擔正開電視版《3月2日》旅遊節目的沙律張沛樂，以及牛雜妹李亦喬做導師。開電視要求保密選美比賽，所以牛雜妹只透露今次是「好特別嘅選美」，自己不太知道詳情，只知道會以泳衣作主題。牛雜妹又提到會與參賽者分享挑選泳衣心得，而且希望參賽者學會預防走光，因為她自己男仔頭性格曾經中招。
開電視步無綫後塵 TVB舊班底過檔開節目
開電視以往在電視業市場中予人「陪跑」的感覺，近年開電視大動作廣邀TVB舊班底過檔，似乎想發力從TVB、ViuTV手上分一杯羹。早前已推出抗衡《東張西望》的資訊節目《一線搜查》，下星期一（7月25日）將播出由沙律張沛樂與牛雜妹李亦喬擔正的開電視版《3月2夜》——《重新出發》。又有由TVB前高層余詠珊牽頭的《就是青春》，同為歌唱選秀節目，分明對撼《聲夢傳奇2》。
開電視版《東張西望》搵TVB舊將坐鎮
《一線搜查》搵來7位靚女主持，對撼TVB皇牌節目《東張西望》，這7位女主持中，有前《東張西望》主持宋熙年、林希靈及黃愷怡，又有前now TV「香港最美主播」丘靜雯，此外仲有位張致恒前度，以及有位曾參加過ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》的星二代囡囡，陣容相當強大！
一線搜查｜開電視7位女主持大晒冷 有張致恒前度 仲有「香港最美主播」助陣
開電視版《3日2夜》沙律孖住張振朗舊愛陳芷尤上陣
前無綫金牌監製張志明自從過檔開電視主理綜藝節目後，其招牌節目《3日2夜》風格將重現江湖，繼早前開電視以派出沙律張沛樂做先頭部隊，去泰國拍攝「《3日2夜》式」的旅遊節目《重新出發》，張振朗舊愛陳芷尤再接力，近日在新加坡為《重》開工，有兩大性感女藝人助陣，觀眾引頸以待。
重新出發｜沙律張沛樂去泰國大解放 張振朗舊愛陳芷尤介紹新加坡
開電視版《聲夢傳奇》《造星3》「翻版胡鴻鈞」成大熱
開電視推出《就是青春》，是參考了近年ViuTV和TVB均透過大型選秀節目發掘新人，由前TVB高層余詠珊領軍與香港18位《就是青春》參賽者名單終於出爐！其中洪韻騏（Wincy）被視為炎明熹勁敵，參加過《全民造星3》的「翻版胡鴻鈞」林躍翰（John）均被視為當中大熱。
常見問題
開電視計劃幾時舉辦水著選美？
有指開電視將正默默籌備水著選美節目，仲要計劃安排《港姐2022》總決賽當晚舉行⋯⋯詳情請看
沙律張沛樂預備做開電視一姐？
開電視搵TVB前監製領軍舉辦選美節目，據知現正招數十位養眼模特兒、KOL參與節目，勝出者將得到藝人合約，而且直接加入⋯⋯詳情請看
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