香港電影金像獎｜《梅艷芳》獲12項提名 新人王丹妮爭影后撼君如、娜姐

第40屆香港電影金像獎2月16日公佈獎項入圍名單，一共19項提名，電影《梅艷芳》分別獲12項提名，女主角王丹妮獲提名最佳女主角及最佳新演員，與《媽媽的神奇小子》吳君如、《奪冠》鞏俐、《智齒》劉雅瑟 、《馬達‧蓮娜》周秀娜爭影后。