香港電影金像獎｜《梅艷芳》獲12項提名 新人王丹妮爭影后撼君如、娜姐
第40屆香港電影金像獎2月16日公佈獎項入圍名單，一共19項提名，電影《梅艷芳》分別獲12項提名，女主角王丹妮獲提名最佳女主角及最佳新演員，與《媽媽的神奇小子》吳君如、《奪冠》鞏俐、《智齒》劉雅瑟 、《馬達‧蓮娜》周秀娜爭影后。
香港電影金像獎｜王丹妮獲提名最佳女主角、最佳新演員
《梅艷芳》提名還包括最佳電影、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角、最佳攝影、 最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創電影音樂、最佳音響效果及最佳視覺效果。《梅艷芳》導演梁樂民：「感謝金像獎、老闆、台前幕後和整個團隊的支持、鼓勵和信任。這個提名不只是我個人的榮譽，也是整部電影《梅艷芳》的榮譽。」
王丹妮：沒估到有兩個提名
王丹妮首次參電影演出，便獲得最佳女主角及最佳新演員雙提名，王丹妮回應：「首先非常感恩同多謝投票咁多位，多謝金像獎可以畀我有呢個機會獲得提名，自己很開心，沒估到有兩個提名，在這部電影我學得很多，很感謝團隊，很感謝每一位工作人員、導演，這個提名是有他們才有我，是一個很大的鼓勵，無論如何我都會繼續努力，在演藝路上拍到更多好的電影讓大家看。」
古天樂提名最佳男配角
古天樂憑《梅艷芳》獲提名最佳男配角，古天樂回應：「《梅艷芳》對我同好多人嚟講都係一部紀念梅姐，意義重大嘅電影，所以憑呢部電影獲提名最佳男配角，我感到特別開心同榮幸。」
香港電影金像獎各項提名如下：
第40屆電影金像獎公布19項提名當中，其中以《智齒》獲得14項提名稱霸。
最佳電影《智齒》14項提名稱霸
最佳男主角 85歲謝賢爭影帝
最佳女主角 王丹妮越級挑戰
最佳導演
最佳男配角
最佳女配角 廖子妤雙料提名
廖子妤分別憑《梅艷芳》及《智齒》提名最佳女配角，廖子妤話：「我希望同工作團隊可以着靚靚一齊行紅地毯。」
最佳新演員 王丹妮扮梅姐撼梁仲恆演蘇樺偉
最佳原創電影歌曲 阿Jer＠MIRROR首度提名
最佳編劇
常見問題
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香港電影金像獎何時公佈獎項入圍名單?
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