0f242894-21d3-4f76-a04b-b8bbeb62737b

香港電影金像獎｜《梅艷芳》獲12項提名 新人王丹妮爭影后撼君如、娜姐

最新娛聞
東方新地

第40屆香港電影金像獎2月16日公佈獎項入圍名單，一共19項提名，電影《梅艷芳》分別獲12項提名，女主角王丹妮獲提名最佳女主角及最佳新演員，與《媽媽的神奇小子》吳君如、《奪冠》鞏俐、《智齒》劉雅瑟 、《馬達‧蓮娜》周秀娜爭影后。

香港電影金像獎｜王丹妮獲提名最佳女主角、最佳新演員

《梅艷芳》提名還包括最佳電影、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角、最佳攝影、 最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創電影音樂、最佳音響效果及最佳視覺效果。《梅艷芳》導演梁樂民：「感謝金像獎、老闆、台前幕後和整個團隊的支持、鼓勵和信任。這個提名不只是我個人的榮譽，也是整部電影《梅艷芳》的榮譽。」

（圖片來源：《梅艷芳》劇照）
《梅艷芳》獲第40屆香港金像獎12項提名。（圖片來源：《梅艷芳》劇照）

王丹妮：沒估到有兩個提名

王丹妮首次參電影演出，便獲得最佳女主角及最佳新演員雙提名，王丹妮回應：「首先非常感恩同多謝投票咁多位，多謝金像獎可以畀我有呢個機會獲得提名，自己很開心，沒估到有兩個提名，在這部電影我學得很多，很感謝團隊，很感謝每一位工作人員、導演，這個提名是有他們才有我，是一個很大的鼓勵，無論如何我都會繼續努力，在演藝路上拍到更多好的電影讓大家看。」

王丹妮拍片講提名感言：「，第一部電影已有最佳新人提名、最佳女主角提名，我從來都冇諗過﹗」（圖片來源：安樂電影）
王丹妮拍片講提名感言：「第一部電影已有最佳新人提名、最佳女主角提名，我從來都冇諗過﹗」（圖片來源：安樂電影）

古天樂提名最佳男配角

古天樂憑《梅艷芳》獲提名最佳男配角，古天樂回應：「《梅艷芳》對我同好多人嚟講都係一部紀念梅姐，意義重大嘅電影，所以憑呢部電影獲提名最佳男配角，我感到特別開心同榮幸。」

（圖片來源：《梅艷芳》劇照）
古天樂疫情下的大家身體健康：「希望香港疫情可以快啲緩和，各行各業都盡快回到正軌。」（圖片來源：《梅艷芳》劇照）

香港電影金像獎各項提名如下：

第40屆電影金像獎公布19項提名當中，其中以《智齒》獲得14項提名稱霸。

最佳電影《智齒》14項提名稱霸

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）

最佳男主角 85歲謝賢爭影帝

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
謝賢憑《殺出個黃昏》提名最佳男主角，上月謝賢憑該電影獲得第二十八屆「香港電影評論學會大獎」的「最佳男演員」，早已封帝。（圖片來源：東方新地）
謝賢憑《殺出個黃昏》提名最佳男主角，上月謝賢憑該電影獲得第二十八屆「香港電影評論學會大獎」的「最佳男演員」，早已封帝。（圖片來源：東方新地）

最佳女主角 王丹妮越級挑戰

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
吳君如憑《媽媽的神奇小子》提名最佳女主角。（圖片來源：FB＠媽媽的神奇小子）
吳君如憑《媽媽的神奇小子》提名最佳女主角，電影一共獲9項提名，吳君如坦言聽到喜訊後開心到爆喊。（圖片來源：FB＠媽媽的神奇小子）

最佳導演

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）

最佳男配角

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）

最佳女配角 廖子妤雙料提名

廖子妤分別憑《梅艷芳》及《智齒》提名最佳女配角，廖子妤話：「我希望同工作團隊可以着靚靚一齊行紅地毯。」

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）

最佳新演員 王丹妮扮梅姐撼梁仲恆演蘇樺偉

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）

最佳原創電影歌曲 阿Jer＠MIRROR首度提名

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
阿Jer獲提名最佳電影主題曲﹗（圖片來源：FB＠媽媽的神奇小子）
阿Jer獲提名最佳電影主題曲﹗（圖片來源：FB＠媽媽的神奇小子）

最佳編劇

（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）
（圖片來源：FB＠香港電影金像獎）

常見問題

《梅艷芳》獲得香港電影金像獎的那項提名?

《梅艷芳》獲得的提名包括最佳電影、最佳導演等…即睇詳情

香港電影金像獎何時公佈獎項入圍名單?

第40屆香港電影金像獎於2月16日公佈了獎項入圍名單，電影《梅艷芳》一共獲得…即睇詳情

撰文：東方新地圖片來源：《梅艷芳》劇照、FB＠香港電影金像獎

讀者留言

熱門文章

 