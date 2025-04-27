衛詩雅憑《破‧地獄》奪金像獎影后台上喜極而泣 老公台下哭成淚人
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在香港文化中心舉行的「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮上，吳彥祖和曾國祥共同頒發「最佳女主角」獎項。衛詩雅憑藉在《破‧地獄》中的精湛演出奪得影后，當她聽到自己的名字被宣布時，不禁哭成淚人。她的丈夫在一旁表現出極大的興奮，而她則是逐一擁抱在場的每一位，包括同樣感動落淚的「哥哥」朱栢康和周家怡。當衛詩雅踏上舞台時，全場爆發出熱烈的歡呼聲。
衛詩雅憑《破‧地獄》奪金像獎影后
衛詩雅在台上深呼吸後，激動地說道：「阿哥，我哋得咗啦！」朱栢康在台下也是哭成淚人。「多謝金像獎咁多位評委，多謝英皇娛樂，多謝楊博士拍呢一部咁感人電影……多謝我屋企人，多謝我老公！多謝你哋俾咁個安全堡壘，令我去追夢，多謝大家俾機會。多謝陳茂賢，喺我自己要放棄嘅時候，你冇放棄我。多謝台前幕後同埋手足們。」此時，衛詩雅的丈夫、老闆楊受成和韋羅莎都感動得眼眶泛淚。
衛詩雅：我覺得能夠做演員，呢程車搭得好值得
衛詩雅繼續發表感言：「多謝喜歡《破·地獄》呢套電影嘅觀眾，我想借電影裏面嘅一句對白俾大家，難得上咗呢程車就唔好擔心自己幾時落車，好好珍惜呢一程車嘅每一個畫面，同身邊嘅人傾嚇偈，我好想慶幸可以喺呢程車遇見每一位，同埋你哋願意容納我成為呢程車其中一個風景，我覺得能夠做演員，呢程車搭得好值得，呢一個鼓勵係會令我繼續努力鞭策自己，我會繼續努力，唔會辜負我呢個運氣，多謝大家！我係演員衞詩雅。」
圖片來源：ViuTV截圖資料或影片來源：原文刊於新假期