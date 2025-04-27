衛詩雅憑《破‧地獄》奪金像獎影后台上喜極而泣 老公台下哭成淚人

在香港文化中心舉行的「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮上，吳彥祖和曾國祥共同頒發「最佳女主角」獎項。衛詩雅憑藉在《破‧地獄》中的精湛演出奪得影后，當她聽到自己的名字被宣布時，不禁哭成淚人。她的丈夫在一旁表現出極大的興奮，而她則是逐一擁抱在場的每一位，包括同樣感動落淚的「哥哥」朱栢康和周家怡。當衛詩雅踏上舞台時，全場爆發出熱烈的歡呼聲。