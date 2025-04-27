金像獎2025得獎名單｜影帝影后一文看清 最佳電影競爭超激烈！
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金像獎2025｜第43屆香港電影金像獎將於2025年4月27日舉行！大熱電影《破·地獄》獲18項提名，勇奪2025金像獎入圍榜首！即刻查看完整提名名單！
金像獎2025｜最佳男主角提名名單：
郭富城 《臨時劫案》
許冠文 《破・地獄》
林峯 《九龍城寨之圍城》
劉青雲 《爸爸》
游學修 《看我今天怎麼說》
金像獎2025｜最佳女主角提名名單：
區嘉雯 《從今以後》
衛詩雅 《破・地獄》
鍾雪瑩 《看我今天怎麼説》
許恩怡 《久別重逢》
譚善言 《虎毒不》
金像獎2025｜最佳男配角提名名單：
古天樂 《九龍城寨之圍城》
伍允龍 《九龍城寨之圍城》
劉俊謙 《九龍城寨之圍城》
秦沛《破・地獄》
朱栢康 《破・地獄》
金像獎2025｜最佳女配角提名名單：
谷祖琳 《爸爸》
金燕玲 《破・地獄》
許素瑩 《從今以後》
鄧麗欣 《我談的那場戀愛》
王丹妮 《焚城》
金像獎2025｜最佳新演員提名名單：
蘇文濤 《爸爸》
熊諾頤 《爸爸》
陳卓賢 《久別重逢》
邱彥筒 《寄了一整個春天》
蘇振維 《盜月者》
金像獎2025｜最佳編劇
待公布
最佳攝影
待公布
最佳剪接
待公布
最佳美術指導
待公布
最佳服装造型設計
待公布
最佳動作設計
待公布
最佳原創電影音樂
待公布
最佳原創電影歌曲
待公布
最佳音響效果
待公布
最佳視覺效果
待公布
新晉導演
待公布
最佳亞洲華語電影
待公布
圖片來源：香港電影金像獎資料或影片來源：原文刊於新假期