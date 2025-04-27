金像獎2025得獎名單｜影帝影后一文看清 最佳電影競爭超激烈！

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金像獎2025｜第43屆香港電影金像獎將於2025年4月27日舉行！大熱電影《破·地獄》獲18項提名，勇奪2025金像獎入圍榜首！即刻查看完整提名名單！

金像獎2025｜最佳男主角提名名單：

郭富城 《臨時劫案
許冠文 《破・地獄
林峯 《九龍城寨之圍城
劉青雲 《爸爸
游學修 《看我今天怎麼說

金像獎2025｜最佳女主角提名名單：

區嘉雯 《從今以後
衛詩雅 《破・地獄
鍾雪瑩 《看我今天怎麼説
許恩怡 《久別重逢》
譚善言 《虎毒不》

金像獎2025｜最佳男配角提名名單：

古天樂 《九龍城寨之圍城
伍允龍 《九龍城寨之圍城
劉俊謙 《九龍城寨之圍城
秦沛《破・地獄
朱栢康 《破・地獄

金像獎2025｜最佳女配角提名名單：

谷祖琳 《爸爸》
金燕玲 《破・地獄》
許素瑩 《從今以後》
鄧麗欣 《我談的那場戀愛》
王丹妮 《焚城》

金像獎2025｜最佳新演員提名名單：

蘇文濤 《爸爸》
熊諾頤 《爸爸》
陳卓賢 《久別重逢》
邱彥筒 《寄了一整個春天》

蘇振維 《盜月者》

金像獎2025｜最佳編劇

待公布

最佳攝影

待公布

最佳剪接

待公布

最佳美術指導

待公布

最佳服装造型設計

待公布

最佳動作設計

待公布

最佳原創電影音樂

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最佳原創電影歌曲

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最佳音響效果

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最佳視覺效果

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新晉導演

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最佳亞洲華語電影

待公布

金像獎2025 得獎名單 「第四十三屆香港電影金像獎」視覺設計曝光：據說每顆星星都有生命，終其一生都在進行合成進化，凝聚足夠溫度，恆星便會誕生。猶如每一位電影人，經歷著自己的成長與蛻變，綻放著各自的夢想與故事。捧在手心，星星會發出獨有的閃爍光芒，照亮觀眾的心靈。放眼夜幕，繁星匯聚成耀眼星空，成就幕幕懾人美景，正如銀幕上的每一幕經典。 （圖片來源：香港電影金像獎）
「第四十三屆香港電影金像獎」視覺設計曝光：據說每顆星星都有生命，終其一生都在進行合成進化，凝聚足夠溫度，恆星便會誕生。猶如每一位電影人，經歷著自己的成長與蛻變，綻放著各自的夢想與故事。捧在手心，星星會發出獨有的閃爍光芒，照亮觀眾的心靈。放眼夜幕，繁星匯聚成耀眼星空，成就幕幕懾人美景，正如銀幕上的每一幕經典。 （圖片來源：香港電影金像獎）

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圖片來源：香港電影金像獎資料或影片來源：原文刊於新假期

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